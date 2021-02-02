政府昨日公佈，將原訂明日（3日）屆滿的二人限聚令等社交距離措施，延長至2月17日年初六，同時收緊強制檢測標準，並揚言年廿九前都會密密封區，而昨晚（1日）已率先同時封鎖4區，但沒有發現確診個案。特首林鄭月娥今早出席行會前見傳媒時，稱已多次「扮專家」強調，不能單憑確診量度成效，否認是勞民傷財。

林鄭見記者時即表示時間緊迫，故罕有未作開場發言，直接進入提問環節。對於有專家質疑封區成效，她重申封區行動要保密、聚焦、壓縮時間，稱在公共衞生領域已「扮專家」好幾次，強調並非醫好病才成功，而是要防止疾病發生，好多預防性工作希望走在傳染之前，不能單憑行動找出幾多確診來量度成效，找不到確診亦說明了有關擔心的區域在「第一浸強制檢測係相對安全」，因情況會變，除非封鎖整個香港一段長時間，否則人的流動性仍會帶入風險，故認為有效性是明顯，但指每次選擇封哪一區「係科學亦係判斷，有時真係唔可能係百分百科學性，係機械性知道呢個區最值得做，所以唔覺得勞民傷財，係值得做。」

否認「益咗」檢測公司 林鄭稱要還公道：遠遠不能回本

被問到封區強制檢測的最大得益者是檢測公司，林鄭則稱「呢句說話係講唔出」，因今次每間合約夥伴、私營化驗所，是全心全意服務市民參與，並指每次檢測收費240完是遠遠不能歸本。她解釋，只要簡單計算，240元乘以300次檢測，但其間開了很多流動站、每次12小時以上並派出如此多人採樣、短時間內日以計夜化驗，就知不可能回本，「所以請還私營化驗所合約商一個公道。」

林鄭月娥又指，現時希望盡快獲得有關內地生產疫苗的數據，讓本港專家委員會審批後推薦食物及衞生局長緊急使用。她向中央尋求疫苗方面的支持，亦無特別指明是科興或國藥疫苗，而中央也明白本港使用疫苗前有法律規定的程序，強調在應用內地疫苗上不存在矛盾。

直播重溫

《蘋果》果燃台

《蘋果》facebook

《蘋果》YouTube頻道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！