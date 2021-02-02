何柱國成功賣盤《星島》，不少政商界人士猜測何柱國是否要跑馬仔？何柱國與特首林鄭月娥多度交手，由2017年支持選特首到去年以「頭版」狙擊，何柱國短短3年對林鄭由撐到反，特別是《逃犯條例》修訂，何表明反對，林鄭企硬去馬，據知林鄭更曾就此向北京打何小報告，令二人關係火上加油，政圈甚至有傳林鄭若爭取連任，被形容「信心爆棚」的何柱國或入閘挑機。何柱國回覆《蘋果》時否認鋪路從政，各界暫拭目以待。

18年林鄭一句「拭目以待」掀兩人恩怨

在特首跑馬仔倒數前夕，政商界有後台人士任何舉動，格外受關注，政圈一直流傳身兼政協常委的何柱國曾私下戲言會出選特首撼林鄭，令人有更多遐想。

其實林鄭2017年獲欽點頂替梁振英選特首時，何柱國大力支持並讚林鄭有能力，同時寸爆林鄭對手曾俊華；但林鄭當選翌年9月出席「東周刊15周年」慶典時，竟然當着何柱國面提點品牌要有3大特質，而《東周刊》能否滿足3大特質就要「拭目以待」，掀起兩人恩怨序幕。

何柱國其後不止一次以《星島》頭版或內頁全版向林鄭「回禮」，包括指林鄭這個品牌「一落千丈」，香港市民日日「如沐寒風」，沒有好日子過。

消息指，何柱國曾在其公司內部會議稱，如果林鄭競選連任，他一定去馬，目的不是為了做特首，而是為爭取一個與林鄭同台辯論的機會，稱希望辯論完結後，看看林鄭還會否「如沐春風」。

林鄭曾稱「唔恨收煙草稅」

兩人嫌隙日深，林鄭月娥在2018年《施政報告》宣佈，為保障兒童和青少年健康，決定全面禁止電子煙等入口、製造、銷售、分發及宣傳，又說政府「唔恨收呢啲煙草稅」，稱自己「相對大膽」可以考慮禁售傳統煙草產品，被視為矛頭直指經營煙草公司的何柱國。

其後林鄭提出《逃犯條例》修訂更成二人「決裂」催化劑。2019年3月何柱國與林鄭同場時，曾指多名友人向他表達對修例的關注，有人更暗示「俾人拉咗去坐監都講唔定」；同年9月又指斥官員「怕事」、「發夢」 ，當時稱暫毋須動用《緊急法》。及至去年中，何柱國在無綫節目《講清講楚》訪問時，親認對林鄭「好有意見」，批評她令香港社會撕裂，更暗示遭林鄭「喺背脊插我好多刀」。

何柱國表明反對修例之時，亦着力反對國際干預香港事務，如曾向各駐港領事發公開信，稱民主派游說美國訂《人權民主法案》荒謬，又指控撐暴力活動如撐港獨，以此證明反林鄭不等於反中央。

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