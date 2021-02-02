身材健碩的毅進男學生疑為追求兼職美甲師的「警嫂」，到其工作地點守候，甚至尾隨她往廁所；當事主受驚報警後，涉案學生再疑拒捕。他昨否認遊蕩及意圖拒捕而襲警兩罪受審，自辯披露去年曾投考警隊，並到過警校參與體能測試，惟其後因考慮到腳部舊患，沒有繼續上課。被告又謂相約事主用膳，是希望事主「除咗口罩」。裁判官聞言不解，被告解釋：「如果個女士對眼係好靚，但剝咗口罩個樣平凡一點，我點解要認識佢呢？」

被告鄧梓軒（23歲）被指去年9月5日在九龍城廣場某美容院外遊蕩，導致女子莫雅莉擔心，並抗拒及襲擊警長徐啟迪、警員劉智豐、梁顯康及余倩慧。

暫委裁判官黃子豪裁定兩罪表面證供成立。被告出庭自辯稱，去年9月4日早上喝完茶後，到九龍城廣場「消化」。當他途經涉案美容院門口時，發現該店推出線面優惠，遂入店問價，並問女事主莫雅莉取了聯絡電話，這是他首次見到莫。他離開店舖後，傳訊息查問線面師傅的性別，但對方沒回覆。

疑似事主男友曾自稱「香港警察」表明「做乜都得」

其後被告吃過午飯後，再回到九龍城廣場閒逛，途經該美容院門口，惟此時女事主的上司突然跑出來問他：「你做咩騷擾我啲店員呀？」被告感到憤怒，回罵道：「你係咪癡線㗎？你係咪傻㗎？你係咪白痴㗎？條街係咪你行晒呀？你間舖喺嗰度，我個人喺呢度，我點騷擾你店員呀？」其後被告離開商場，回家休息。

同日傍晚約5時，被告再返回商場。他見美容院沒有客人，故向事主上司稱：「喂，老闆娘！冇人喎，不如我幫襯你哋啦！」惟對方罵他，並召喚商場保安到場，聲稱被告騷擾其員工。

其後被告在商場內徘徊了3小時。當莫下班時，被告向她伸出手，邀她一同離開。此時一名自稱姓蔡的男子突然推撞他，並出示證件自稱「香港警察」，而且表明「做乜都得」。被告反駁指，蔡當時沒穿制服，只是一個沒有特權的平民。惟蔡自言認識警務處處長，被告則回應稱自己也認識一名高級警司。其後蔡報警，警員到場後要求被告離開。

事主昨日曾供稱，時任男友、即現任丈夫當時來接她。她亦承認丈夫是警員，名叫「蔡柏堯」，並稱拘捕被告的警員應知其丈夫身份。

只因手腳舊患才會不時郁動手腳 否則會導致「長短腳」

被告續供稱，翌日再訪美容院，要求事主的上司道歉，對方道歉3次後，他便離開。未幾他又折返，邀請事主及其上司一起用餐，「傾吓發生咩事」。

被告強調，警員調查期間，他一直守規矩地站著，惟因手腳有舊患，需要不時郁動手腳，否則會感到痠軟甚至導致「長短腳」。他又指，由於兩名警員不停指罵他，令他「開始有啲唔開心」，遂要求致電監警會、廉政公署及999報案中心，兩警聞言「成個人通紅」。

其後警長掛斷他的電話，並向他稱「走得」；但當他轉身離開時，數名警員卻突然衝前，並使用胡椒噴霧與警棍制服他。

被告在控方盤問下透露，他庭上提及的高級警司，是他去年投考警隊時的警務班班主任。被告又聲稱到過黃竹坑警校進行體能測試，但其後因考慮到腳部舊患，故沒有繼續上課。

「如果個女士剝咗口罩個樣平凡一點，我點解要認識佢呢？」

被告又解釋稱，之所以想約事主及其上司進餐，是因為「想等佢哋除咗口罩之後，一齊解決個問題」。黃官聞言，不解地問解決問題與脫下口罩兩者有何關係。被告回應稱：「如果個女士對眼係好靚，但剝咗口罩個樣平和、平凡一點，我點解要認識佢呢？一見鍾情時時有，但一唔一齊到呢？要睇事後發展㗎嘛！」

被告又謂，案發前一晚，事主及其男友離開商場後，一同前往一條黑暗後巷。他因擔心事主安全，遂在對面街觀察，否認是跟蹤，更反問：「你見到自己想追嘅女仔俾人帶走咗，會唔會想睇下發生咩事？」其後他看到事主偕男友一同乘電單車離開。

被告強調，他從沒威脅、恐嚇或騷擾事主，只是「想認識下佢」。他承認曾向事主索取私人電話號碼，但對方只給了公司電話，他亦沒再追問。

猜測事主上司不滿或因該店不招待男賓

控方質疑，若果被告只是詢問療程價錢，事主上司理應不會罵他騷擾店員、甚至要求商場保安協助。被告指可能對方認為「我得閒得滯」，加上他表現憤怒，而且該店不招待男賓。

被告同意控方所指，他其後獨自在商場漫無目的徘徊了3小時，間中經過美容院。他又自言有腳傷，醫生建議他不要行山，故他在商場內徘徊，是為了「消化」及「行返順隻腳」，並稱：「純粹將行山嘅動力用咗喺個商場入面。」

被告又指，他接受警員查問時表現合作，沒有與警員糾纏，「係佢哋（警員）放完再捉我」。他又謂遭制服後，警長仍用胡椒噴霧噴其眼睛，而警員為他洗眼時，更恐嚇謂：「你死X緊啦今次！」

案件押後至本月24日裁決。被告昨因沒依期向警署報到兼且疑在庭外騷擾控方證人，遭裁判官以違反保釋條件為由取消擔保。辯方今再為被告申請保釋。裁判官表示，本案已傳召所有控方證人，相信被告干擾證人的機會甚低，故再次批准他保釋，等候裁決。

【案件編號：KCCC2217/20】

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