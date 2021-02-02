1982年港姐季軍寇鴻萍涉嫌於9年間逃稅11次，包括假稱全年與父親同住、報銷僱員出糧及辦公室助理支出等，累計涉款至少逾百萬。寇鴻萍遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪，案件今於東區裁判法院再訊。寇鴻萍否認控罪，裁判官將案件排期至6月15日開審，預計需時5天。寇獲准繼續以現金11,000元保釋候審。

現年59歲的被告寇鴻萍今再以全身白色裝束出庭應訊。她報稱居於港島半山堅尼地道。

寇被票控11次蓄意逃稅，根據控罪書，寇被指於2008年至2017年期間，5次在提交課稅年度報稅表時，聲稱父親寇賡發全年與她連續同住，而無付出十足費用；三度向稅局報稱其「梁寇鴻萍公司」辦公室助理支出為每年28.8萬元；三度在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱， 僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內每年分別獲9.6萬元薪金。

控方今透露將傳召7名證人，證物文件有近1,900頁，另有4份警誡會面供詞。辯方則表示將有2至3名證人。雙方定於5月18日作審前覆核，處理爭議事項。

【案件編號：ESS18088-18098/20】

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