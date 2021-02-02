82歲的民主黨創黨主席李柱銘獲提名諾貝爾和平獎。根據英文網媒《Hong Kong Free Press》報道，兩位挪威國會議員包括保守黨成員Mathilde Tybring-Gjedde和Peter Frolich提名李柱銘，希望此舉可以成為香港民主運動、爭取自由人士啟發靈感的泉源。

Tybring-Gjedde讚賞李柱銘在過去逾40年為港人爭取民主和自由，Frolich則指，他為民主、普選、政治及公民權利默默付出，指他啟發了所有爭取民主的人士 。

諾貝爾和平獎委員會每年10月便會公佈和平獎的得主。經常在示威場合舉英國旗、人稱「王婆婆」的王鳳瑤與及《Hong Kong Free Press》也獲提名。去年諾貝爾委員會宣佈，2020年諾貝爾和平獎得主為聯合國轄下的「世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）」，以表揚其致力於消除飢餓所作出的貢獻。

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