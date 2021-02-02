臨近農曆新年，早前盛傳裁員的新巴城巴，本周終於向員工「開刀」，昨日和今日至少16名後勤員工被炒，包括年資有20年的行政秘書，都冇得留低，即日被遣散。工會批評，新巴城巴在歲晚炒人，十分無情，並質疑公司每日「陰啲陰啲」辭退員工，圖淡化裁員消息，明日將與管理層會面，了解事件。

新巴城巴裁員的傳言上周甚囂塵上，《蘋果》上周五（1月29日）曾向新巴城巴查詢，當日獲回覆指，「公司今日裁員的傳言並非屬實，新巴城巴今日沒有員工被裁」。事隔兩日，新巴城巴終於本周一出手，在農曆新年前夕，向後勤員工「開刀」。

新巴職工會理事長周倬綸表示，據工會了解，昨日（1日）和今日分別有7名及9名員工被炒，合共至少16人，全部是寫字樓員工，包括兩名行政秘書，年資逾20年，另有會計部及接待處人員，一併被遣散。他批評，公司在農曆新年前夕炒人，不理會同事感受，「冇乜人情味」。

工會憂未來數日裁更多人

他指，工會也留意到，公司疑每日解僱小部份員工，以圖淡化裁員消息，擔心未來數日裁員陸續有來，工會明日會與管理層會面，了解及跟進事件。新巴職工會會長林錦標也證實裁員消息，批評公司未有與員工共渡時艱，對裁員表示遺憾，工會會密切留意事態發展。

現時新巴車長約1,500人，周倬綸表示，暫未收到消息會裁退車長，但擔心公司會不向車長續約。他解釋，車長過了試用期後，先簽兩年合約，若表現理想，會再簽兩年合約，之後才會簽長約，擔心公司會收緊標準，借機不與未成為長工的車長續約，變相裁員。

除一連兩日裁員外，據了解，上月新巴城巴一名工程總監及一名人力資源監突然辭職，即日生效，二人都任職逾20年。此外，新巴城巴所屬的匯達交通服務有限公司行政總裁譚利民今晚向員工發內部通訊，指雖受疫情影響營運，但上周五（29日）已向前線同事發放年終酬金或雙糧等，本周五（5日）也會陸續向寫字樓同事發放，又指由於巴士班次上調，自願性無薪假的目標會調整至1.5日，如3月客量上升，或毋須自願性無薪假。

《蘋果》就裁員向新巴城巴查詢，正待回覆。資料顯示，新巴及城巴於兩期保就業計劃，分別共獲批逾1.02億元及1.65億元工資補貼，承諾分別聘用1,986人及3,352人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！