政府昨晚突襲式連封4區，但尖沙嘴、元朗、紅磡及油麻地4個封鎖區均沒有發現確診個案，食物及衞生局局長陳肇始今早接受港台節目訪問，多番以「安心」為由解釋圍封行動沒有找到確診個案，「睇到無個案，我哋就安心」，亦令居民安心，又說希望多做檢測以「走在疫情之前」，若找到傳播鏈立刻切斷。

陳肇始說，當局會全面加強檢測及追蹤，包括全港大廈如有一宗源頭不明個案或污水樣本驗出陽性就要強制檢測，亦因有多個爆發群組是發生在工作間，故亦將檢測範圍推得更廣，以截斷傳播鏈。

問到新填地街永星里近兩周都沒有確診，昨日為何仍要圍封而非強制檢測，陳肇始僅稱政府要「走在疫情之前」，故比較主動，「未去到爆發就做嘢，希望及早處理」。

她重申政府封區有準則，包括有否或多少個案、是否有關連或源頭不明個案，亦有與民政署商量了解樓宇整體情況，如感染環境因素、污水檢測結果、樓齡、樓宇結構及質素、管理等。她又說，早前做過強檢的大廈如仍有新個案，有機會要再做強制檢測或圍封檢測，希望再廣泛檢測更多市民，盡快發現確診者。

她指明白行動會為市民帶來不便，呼籲市民包容，以盡快中斷疫情，相信市民都認為政府的做法應該，會配合政府。她又說，整體社交距離措施未有條件及空間放寬，但明白市民抗疫很長時間，放假未必想困在家中，因此在戶外場所作出放寬，希望市民可放鬆身心，認為戶外地方保持社交距離措施及個人衛生，風險仍可控。

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