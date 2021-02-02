機場三跑地盤群組截至前日（1月31日）累計13名工人、2名家屬染疫。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，機場三跑地盤個案已出現逾兩周，而且已出現二代傳播，情況令他擔憂，相信油麻地眾坊街及元朗好彩洋樓亦因與群組有關而被政府在昨晚（1日）突襲封區。至於昨晚同被封的尖沙嘴金鑾大廈、紅磡隆基大樓及新填地街部份唐樓出現無源頭個案，但其餘大廈難估計原因，何認為政府應向市民解釋，增加市民接受程度。

何栢良表示，本港整體疫情仍未平穩，確診數字仍維持雙位數，源頭不明個案佔確診個案三至四成，屬高比例。他分析原因，指本港上月出現疫情反彈，主要與將藍隧道及中九龍幹線兩大地盤爆發群組有關，地盤群組部份確診者多居住在油麻地和深水埗的大廈，環境擠迫，造成小區爆發。而最近有數據顯示，油麻地的爆發情況仍未完。

何栢良坦言，最擔心機場三跑地盤群組爆發情況，因個案至今已累計15宗，最早一宗個案發病更已超過兩星期，至近日仍有人確診，相信群組傳播鏈「最少已起碼傳咗兩代」。當中有確診個案住在昨晚兩個被圍封地區，相信政府昨晚的行動與跟進三跑的群組爆發有關。

若大廈強檢後仍有傳播 應5日段再檢測

何栢良認為，每日有幾十宗個案，涉及20至30幢大廈，如果全部都需要強檢，當局未必有人手應付，相信當局現時主要跟進兩類高危大廈，包括有源頭不明個案或多於一宗確診，就先列入受限區做強制檢測。

他續說，1月時當局已強檢過百幢大廈，但逾9成無通知再檢測，認為政府應跟進強檢後仍有傳播的場所，由於一般確診者出現後4至5日已會進入傳染期，安排14天後才再檢測是太慢，故建議當局圍封高危區時，通知相關住戶需在第5日再做第二次檢測，以更有效找出第一次檢測時仍處潛伏期的個案。

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