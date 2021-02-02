尖沙嘴彌敦道金鑾大廈昨（1日）納入封鎖範圍內，令不少「路過」的市民措手不及。有母親昨午帶同10歲女兒到金鑾大廈一間髮型屋剪髮，其間母親一度離開，至折返時始發現大廈已被封，女兒被困在內，被禁離開，職員更一度建議她為女兒租賓館暫住一晚。事件鬧大後，民政事務總署始稱可斟情准之離開，豈料同一事件再於佐敦長樂街封區範圍內重演一次。今次事件涉及一名15歲女童及3名的小朋友被困伯樂大廈補習社。

吳小姐今午攜15歲女兒到長樂街伯樂大廈補習，女兒離開時警方已開始擺陣封區，民政處人員拒讓她離開封鎖區，惟致電向母親求助。人員表示須接受檢測，並於明早7時才可獲放行。

吳小姐與民政處人員理論，惟人員堅持「唔走得」，重申必須待檢測完成才可離開；吳小姐追問大約何時，該人員表示「唔知」，更着她先行回家等消息，吳小姐不滿 :「調返轉你個小朋友喺度，你會唔會返屋企呀？你會唔會擔心呀？」之後民政人員回覆指，會先讓小朋友優先接受檢測。

吳小姐表示，樓上約有4個小朋友補習，她指因為女兒將應考，故來補習，有時會晚上七、八時左右才離開，未料今晚放學前樓下已開始封鎖。她自言十分害怕，幸好有補習老師照顧小朋友，還為他們煮飯。

對於昨晚10歲女童獲酌情准予離開封鎖區，吳小姐稱她亦曾與民政人員理論，慨嘆自己「可能唔夠牙力，以我所知上次一大班人㗎嘛，可能我唔夠牙力。」最後吳小姐女兒在接受檢測後亦獲酌情准予離開。

各封區擾民實況

●深水埗

市民染髮染到一半狼狽離開 徐英偉陶輝落區「做騷」

明哥被困留宿閣樓 翌日休息不會派飯

●尖沙嘴

10歲女被困髮廊與母分離險獨自賓館宿一宵

時鐘酒店客人無加鐘「逃過一劫」 清潔女工滯留過夜

髮廊半百人被禁足徹夜未眠 顧客呻冇爐具要捱餓：政府畀麵我都冇用

●紅磡

逾30戶無人應門 報販被迫遲3小時開檔失過千元生意

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