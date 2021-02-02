尖沙嘴金鑾大廈遭政府「封廈」近12小時後今早解封，受困市民陸續離開。大廈內一間樓上髮廊受影響，近50名職員及客人徹夜未眠，有客人稱因無煮食用具，獲派食物也要捱餓，認為政府應安排非居民檢測後離開；亦有職員批評政府行動「冇意思」，封廈一晚卻無找出任何確診個案。

金鑾大廈於清晨近7時起解封，警員收起活動閘，並於金馬倫道兩旁豎起「請勿停留」橫額，金馬倫道恢復行車，食環署人員則清洗附近一段金馬倫道及彌敦道。封鎖範圍內陸續有受困市民獲准登記後離開，部份人帶走政府派發予受影響市民的食物等物資。

封區無助找確診者 僅封鎖市民12小時

大廈二樓是一間髮廊，昨晚營業時間內突然被列入封鎖區域內，職員及客人共約50人被困。郭女士是髮廊顧客，光顧髮廊卻遭受無妄之災，無故被困，一解封即趕忙離開，欲回家好好休息。她形容封廈「毫無準備」，派發的物資亦無從使用，「髮型屋乜都冇，畀麵我都冇用」，最後全晚只能坐在椅子上休息，忍受疲倦和飢餓，「唔係Staycation呀嘛，冇得沖涼」。她認為政府應為非居民有特別安排，檢測完即容許離開，而非在店內呆等。

蔡先生為髮廊職員，他指由於店內並無供人休息的設施，自己全晚沒有睡覺，變相通宵工作一晚。他批評政府做法「冇意思」，封廈一晚卻無找出確診個案，變成只是封鎖市民12小時。

1人違強檢令罰5千 最少10戶無人應門為空置單位

政府中午發稿指，在解封後進行執法行動，並於中午時分完結，發現有一人未進行強制檢測，已向他處定額罰款5,000元及發出強制檢測令；而沒有應門的約20多戶居民，經調查後初步相信其中最少10戶為空置單位，並呼籲其他居民看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查。

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