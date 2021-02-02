教育局被指「謀殺」通識科，包括將科目重新命名、由評分制改為達標制、扣減一半課時及要求學生到內地考察。教育局今向全港中學發通函，首度披露有待冠名的新通識科設四大主題，當中三個與國情教育相關，加插「總體國家安全觀」、「港版國安法」及認識國家成就，隻字未提中國改革開放以後的負面內容。有通識科老師形容新大綱令人震驚，認為當局完全扼殺正反論證及多角度思考的空間，「主軸就好似係讚美國家」。

中英數擬各減50課時 通識激減40%課時

教育局今向中學發長達45頁通函，包括多份附錄及問卷，講解局方對4個高中核心科目的改動計劃。通函稱，局方有意在中、英及數學科各減約50課時；至於現時3年共約250課時的通識科，則會大減約100課時。局方指，希望學生可利用一共「釋放」的250課時增修一個選修科目。

「中華文化與現代生活」主題為內地考察 佔10課時

通函亦首度披露新通識科的課程大綱，並附樣本試卷。通函中「課程建議主題與學習重點」稱新科將設「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」、「互聯相依的當代世界」及「中華文化與現代生活」4個主題，轄下再設不同課題。首3個主題分別佔全科45至50課時不等，而「中華文化與現代生活」則為內地考察，預計佔10課時。

學國安法 、「國家成就」 不提中國環境污染人權問題

各主題的「學習重點」均出現不少通識科較少、甚至未曾提及的內容。例如學生須在「『一國兩制』的內涵和實踐課題中，認識「總體國家安全觀」及《港版國安法》；學生亦要在「國民身份認同」課題中，認識「近年國家在不同領域取得的成就」。

在「改革開放與人民生活的轉變」課題中，新科目只提及學生須認識改革開放後人民生活質素及綜合國力的提升。有關中國環境污染、人權問題等以往通識科會提及的內容，新科則隻字不提。

「互聯相依的當代世界」是唯一非與國情直接相關的主題，教育局在問卷中詢問校長是否同意該主題所涵蓋的當代議題，如公共衞生、科技發展、可持續發展等，並且每年輪流更換評核範圍，意味以往分別佔3個單元的「全球化」、「公共衞生」及「能源科技與環境」，將被當局大幅壓縮。

問卷亦詢問校長對新科目名稱的意見。局方提供的選項有「公民與國家科」、「國民與社會科」、「公民與社會發展科」、「公民與文化科」及「社會教育科」，校長也可提出其他建議。

新通識科樣本試卷則有短題目、資料回應題及多項選擇題3款題型，首兩款題型分題各佔2分至6分，不再有8分以上的長題目。以往沒有的多項選擇題例子包括要求學生從行政長官、最高人民法院、立法機關及國務院4個選項中，選出哪些屬香港政治體制。

通識老師震驚 斥主軸讚美國家扼殺多角度思考

身兼通識科老師的教協副會長田方澤對上述新內容感到震驚，指新課程大綱完全扼殺以往通識科強調的「正反論證」、「多角度思考」，「全部都係用正面、提升呢啲字眼，主軸就好似係讚美國家」，政治灌輸色彩極強。

他又稱，局方聲稱希望新科培養「明辨慎思能力」，但若新科目只容許師生提及特定內容，或討論時只容許得出特定結論，未來前線教師的教學空間等同遭受史無前例的收窄。

「重新冠名科目」委員會、嶺南大學協理副校長劉智鵬表示，通函中的建議課程大綱，與委員會早前經會議商討後給予教育局的結果一致。被問及新科目的四大主題，與通識科現時六大單元的教學重點有不少差異時，他指「咁改革緊係要有啲新嘢喇」，惟當他以早前接受媒體訪問，沒更多補充為由，拒絕進一步談及新課程大綱的具體更動細節。

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