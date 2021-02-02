前年10月1日示威者「遍地開花」，多區有示威活動，其中9名男女被控在黃大仙非法集結，案件今早續審。當日負責拍攝現場情況的警員被質疑書面口供多處內容與同袍口供幾乎一樣，甚至連標點符號都相同，疑是抄口供。警員庭上回應稱：「標點唔係逗號、句號，就係頓號㗎啦，中文嚟㗎嘛，你想我點解釋啫？」又謂：「我哋一齊行動㗎嘛，自然就會描述一樣㗎啦，解唔解答到你嘅問題呀？」

負責拍攝現場影片的黃大仙警區情報組警員9751伍漢林今繼續作供。他在辯方盤問下透露當差13年，寫書面口供時不會抄襲同袍。就本案而言，他於案發後3日、即前年10月4日交出書面口供。伍聲稱撰寫口供時，沒有與同僚討論過案發事件，亦沒有抄寫其他同袍的口供。

警自言與同袍描述一樣完全合理

辯方大律師質疑，伍的部份口供其實是抄寫同僚58334的口供，其中最少有四處地方的內容、文字、以至標點均幾乎一樣，包括「有一批人集結係蒲崗村道鳳鑽苑，該批人士大多身穿黑色衫、黑色長褲、黑口罩，有戴頭盔、防毒面罩」、「及後我哋同東九龍Ｄ連第4小隊走到嗇色園社區中心設立封鎖線」、「我見D連同事採取行動，我連同刑偵同事跑上去協助採取行動」等句子，內容一致。

另外，兩份口供的部份字眼略有轉換，例如同袍58334寫「一批人」，伍則寫「一批示威人士」；同袍以阿拉伯數字寫「100至200人」，而伍則寫中國數字；同袍寫「跑上去」，伍則寫「上前」。伍另在句子之間加了一句，如「沿途清理雜物」，連標點符號都一樣。

伍同意以上口供的內容幾乎一樣，但他解釋：「我哋警察，形容嘅係可以相同。」大狀多次要求作供中的伍解釋，為何該四處口供內容、尤其形容示威者外型的字眼幾乎一樣，伍語帶不滿謂：「你叫我解釋，咁就唔好阻住我解釋。」

伍又指：「佢係我上級嚟㗎嘛，我哋一齊見住嗰個人。我哋有共識㗎嘛，我哋會知道會係咁樣描述。啲術語好似AP呀，係解指被捕人士。（描述）一樣係完全合理㗎喎。我哋一齊行動㗎嘛，自然就會描述一樣㗎啦。解唔解答到你嘅問題呀？」

大狀問如何解釋連標點都一模一樣。伍再謂：「標點唔係逗號、句號，就係頓號㗎啦，中文嚟㗎嘛，你想我點解釋啫？」

「安分守己嘅市民呢，係唔會行出馬路」

被問到如他見到示威人士搗亂、掟物品或叫囂，作為拍攝警員，是否必定會關注並拍攝下來；伍稱拍攝時會環顧四周，「唔一定只係專注辱罵警察（的人），唔會淨係做一樣嘢」，並指拍攝時示威者距離太遠，叫囂聲未必錄得清楚，「鏡頭亦未必係環境嘅全部，有時見到我拍住啲大廈，係提防有啲人高空掟啲液態落嚟，因為嗰時有人掟過，令同事受傷」。

伍又稱，自己曾拍下周圍環境，「安分守己嘅市民呢，係唔會行出馬路；但一班黑孖孖嘅人出現破壞社會安寧，我哋先會喺度出現。我哋係維持治安嘅，佢哋塞住馬路，咪唔啱囉」。

拘捕本案首兩名被告的偵緝警員11622羅浩聲（譯音）則供稱，案發時有份轉入盈鳳里掃蕩，行至新光中心附近，看見約50名戴頭盔及面罩的黑衣人沿盈鳳里伸延的小路向龍翔道方向跑去。他當時截停了兩男兩女，兩名男子正是本案首兩名被告。

辯方盤問時指，該條小路只能容納三個成年男人並肩行走，「如果有一班人喺嗰度跑，而你唔跑企喺度嘅話，係會造成危險；情況就好似喺高速公路， 你慢駛係會做成危險嘅槪念」。惟羅不同意此說法。

再有警員被指抄證供「一模一樣咁錯」 警員：冇解釋

另外，辯方大狀亦指出羅與另外一名警員8698互相抄襲口供。辯方指出，兩人的口供有多處完全相同的段落，當中僅有些不同，例如同袍8698用阿拉伯數字寫「400至500人」，羅則用中國數字；同袍寫「D連第四隊」，羅則寫「第四隊D連」。

大狀指兩人互相抄文，羅不同意，解釋謂：「因為大家見嘅嘢都一樣，做嘅都一樣，所以記錄嘅嘢都咁上下一樣。」大狀再指，口供內連標點都一樣，極不合理，「措詞、停頓都冇可能一樣」，惟羅亦不同意。

辯方再指，兩人口供提及看管6名被捕人士，提到檢查身份證時，兩人的口供均寫「HHKID」，誤寫多一個「H」字。大狀問：「一模一樣咁錯，你有咩解釋呀？」羅謂：「冇解釋。」但再次否認與同袍互相抄襲口供。審訊明續。

七男兩女被控非法集結罪，控罪指工程師高子晉（25歲）、學生甄健輝（22歲）、公關許忻陽（25歲）、私人女護士李咏梅（29歲）、女教學助理羅妙霏（24歲）、學生林坤煒（22歲）、學生鍾孝庭（19歲）、15歲男學生以14歲男學生，於10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他不知名人士參與非法集結。案件由裁判官黃士翔審理，兩名未成年學生獲法庭頒令，任何人不得披露其身份及資料。

【案件編號：WKCC3817/19】

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