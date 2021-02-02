衞生署在記者會上公佈朗豪坊UNIQLO有3名員工確診，現場所見店舖已關門，亦有貼出關閉14日告示，惟不見當眼處有貼安心出行二維碼，5樓其他店舖仍照常營業。有市民慨嘆，政府的安心出行app亦無助追蹤患者，再促請政府封關，阻截終極源頭。

黃小姐：憂警突襲封區

電話推銷員黃小姐於朗豪坊21樓工作，她指很少逛UNIQLO，也不認識該店的員工，但擔心疫情繼續擴散，「如果搞到冇生意唔係咁好囉」。她又指因擔心警察突然出來封區，故6時落樓後不打算回去辦公，「我而家驚佢封成幢，所以我就唔敢上返去住.....你都知警車一嚟我哋就走唔到，而且媽咪今日生日，唔可以唔返去」。她說老闆不准她早退，但「最多冇工做」。

鄧先生：安心出行app冇用

從事工程的鄧先生說每兩星期會經過一次朗豪坊，11月中曾到訪UNIQLO，「都擔心，始終人流都多」，短時間內或不會再去。他指沒留意店舖有沒有安心出行二維碼，也不覺得能幫助追蹤，「就算有呢個程式都冇用，（雖然）大部份人有智能手機，但啲阿伯冇，咁都唔會所有市民都用」。他指自己平時會減少聚會，做足防疫措施，認為當局封區範圍難界定，「封區唔係咁實用，我6點啱啱行過呢度，5分鐘後講6點有人確診，可能我行咗2、300米，係咪要封埋（強檢）呢？」

張小姐：做足防疫過日常生活

唱歌導師張小姐指已很久沒到訪UNIQLO，如知道有員工確診會減少到場，她認為政府「封關最實際」，其他防疫措施自己與市民一直都有做足，平日亦很少一大班人聚會，「都咁多個月都係keep住戴口罩，盡量保持衞生，照過日常生活」。她又認為安心出行「有紀錄係好事」，但較少見到有人使用，，重申希望政府由源頭堵截疫情。

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