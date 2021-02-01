《蘋果》撐香港人 用真相守護家人

《蘋果》仝人祝大家「五福臨門 一家平安」。為答謝香港人同行與支持，《蘋果》聯乘《異度空間工作室》特別設計了「蘋果抗疫門神」一對，明日和後日將有報紙版，而精美印刷版將在本周末於指定區議員辧事處免費派發，詳細地址將稍後公佈。要驅走瘟神，除了家貼門神，更需要用真相守護家人，歡迎透過贈閱蘋果計劃（贈閱券）將真相傳開。《蘋果》用真相對抗疫情，讓你及摯愛親朋遠離假訊息，牛年有《蘋果》就百毒不侵啦！

報紙版「蘋果抗疫門神」 繼續守衛香港人

《蘋果日報》將於2月3日（三）、2月4日（四）連續兩天報紙版「蘋果抗疫門神」左、右門神，讀者可以剪下使用，集齊一套，驅走瘟神！

同時設有電子版「蘋果抗疫門神」，方便讀者隨時隨地免費下載：

按此下載左門神

按此下載右門神

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