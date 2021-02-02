政府今日宣佈，規定擬於3月在機場工作的人員須於本月4日至25日期間，在機管局在機場內設立的專屬檢測中心接受強制檢測，經電話短訊或電郵通知報告後，以便於下月到機場上班時，供執法人員檢查。政府預計接近7萬人須接受是次強制檢測。不過，民航工會認為只做一次檢測作用有限，會鼓勵較高危員工再檢測。

政府今日公佈向機場員工發出強制檢測公告，規定以機場區作為其通常工作或服務地點的人士，若於2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴、其承辦商、分判商等公司，或在外聘服務合約下向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場區為其通常工作或提供服務的地點，即須接受檢測。有關人士須在2月4日至25日期間，前往機管局在機場區內設立的專屬檢測中心，或政府設立的社區檢測中心檢測，亦可自費自行前往衞生署認可私營化驗所進行。相關人士檢測後，須保存檢測報告或結果的電話短訊或電郵通知，以供執法人員於3月1日至31日期間查核。

在強制檢測後，政府亦會於3月推出為部份機場員工，例如在機場負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士而設的自願性定期檢測計劃，稍後將通知員工有關安排的詳情。政府預計參與此項自願性定期檢測計劃約為2,000人。提供深喉唾液樣本瓶的機場員工免費自願檢測服務亦將會繼續。

民航工會：鼓勵高危員工再檢測

香港民用航空業職工總會下午與機管局會面，了解強制檢測細節。主席李永富認為，強制檢測可保障員工安全，減低感染機會。但他亦承認，如果員工只需於今個月內做一次檢測，下月才出示檢測結果，防疫作用有限，會鼓勵較高危、例如需要經常接觸旅客或清潔機艙的員工，可自己再做檢測，「佢哋自己決定，有啲同事都唔想成日驗，但亦有同事緊張啲、隔10日就驗一次。」

李永富又引述機管局代表指，機場區內4個專屬檢測中心每日最多可為4,000人檢測，機場員工今日起可上網預約檢測服務。專屬檢測中心星期四起朝9晚9開放，李永富指開放時間及地點能方便7至8成機場員工，部份須輪班或通宵工作的員工則須前往其他地方檢測。

國泰機組人員執勤 不涉足機場範圍

政府今日宣佈，機場員工須接受強制檢測，料涉7萬人。國泰航空今日也向員工發出內部通訊，因應政府於機場實施新強檢措施，所有於赤鱲角機場工作的國泰員工，包括外判工等，都須於本月25日或之前接受強檢，包括今年3月須值勤的機組人員，若無法證明檢測結果，整個3月都不能於機場工作。

有國泰空中服務員指出，以往值勤時，機組人員都是於國泰城辦理登機及出境手續，然後直接乘專車前往機場停機坪，然後登機執勤，不會涉足機場範圍，而政府要求於本月25日前做檢測，若機組人員3月下旬才須值勤，事隔一個月，有關檢測是否有效也成疑問，質疑政府胡亂強檢，搞場大龍鳳。

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