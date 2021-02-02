身材健碩的毅進男學生疑為追求兼職美甲師的「警嫂」，到其工作地點守候，甚至尾隨她往廁所；當事主受驚報警後，涉案學生再疑拒捕。他昨否認遊蕩及意圖拒捕而襲警兩罪，案件續審。聲稱受襲警長在盤問下透露，本來不知事主的丈夫是警員，惟昨從傳媒報道得悉，回應辯方質疑時更謂：「可以唔睇咩？」暫委裁判官黃子豪解釋指，傳媒報道會提及其他證人的證供，表明稍後裁決判斷警長證供可信性及準確性時，會將媒體影響納入考慮因素。

被告鄧梓軒（23歲）被指去年9月5日在九龍城廣場某美容院外遊蕩，導致女子莫雅莉擔心，並抗拒及襲擊警長徐啟迪、警員劉智豐、梁顯康及余倩慧。

先供稱被告「行嚟行去」後指「我哋唔好斟酌」

警長徐啟迪今繼續作供，指被告當日在現場遭查問時，揚言要致電法官及廉政公署，並成功接通電話嚷：「法官呀！我要投訴！」被告隨後將手機遞給徐稱：「呢度你最大！你聽！」惟徐表明不會接聽，並要求被告收起手機。

徐續指，被告接受查問時手舞足蹈，雙手激動地伸出並緊握拳頭，又「行嚟行去」。惟辯方質疑，商場閉路電視片段顯示被告當時只是「企定定」。徐不同意，指片段顯示被告「擰轉身做啲動作」並且舉起雙手，又向辯方稱「我哋唔好斟酌佢係咪行嚟行去」，自言只想表達被告並非合作地站著，而是有「郁手郁腳」。

徐同意辯方所指，被告當時解釋稱「食完飯散吓步」，但徐警告稱會以遊蕩等罪名拘捕他。被告遂致電999及監警會投訴。辯方續指，被告當時情緒穩定，並將接通的手機交給一名警員，對方卻按鍵收線；被告又曾主動伸手讓警員鎖上手銬，惟眼見警員沒行動，於是離開，卻遭警員突然衝前襲擊，他為了自衞才還擊。徐全部不同意。聆訊繼續。

【案件編號：KCCC2217/20】

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