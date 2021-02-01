本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

武漢肺炎的本地疫情仍然反覆，據悉本港今日（2日）新增少於30宗確診，較昨日（1日）34宗進一步回落，亦是連續兩日回落。

機場員工須強制檢測 料涉7萬人

政府今日公佈向機場員工發出強制檢測公告，規定以機場區作為其通常工作或服務地點的人士，若於2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴、其承辦商、分判商等公司，或在外聘服務合約下向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場區為其通常工作或提供服務的地點，即須接受檢測。有關人士須在2月4日至25日期間，前往機管局在機場區內設立的專屬檢測中心，或政府設立的社區檢測中心檢測，亦可自費自行前往衞生署認可私營化驗所進行。相關人士檢測後，須保存檢測報告或結果電話短訊或電郵通知，以於3月1日至31日期間供執法人員查核。政府稱預計接近七萬人須接受是次強制檢測。

在強制檢測後，政府亦會於3月推出為部份機場員工，例如在機場負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士而設的自願性定期檢測計劃，稍後將通知員工有關安排的詳情。政府預計參與此項自願性定期檢測計劃約爲2,000人。機場提供深喉唾液樣本瓶的機場員工免費自願檢測服務亦將會繼續提供。

5區增流動採樣站

因應多區須強制檢測，政府2月2日會在西營盤李陞街遊樂場、北角偉文大廈、何文田邨、愛民邨及旺角麥花臣遊樂場增設流動採樣站，其中麥花臣採樣站會服務至2月4日，其餘4站則服務至3日。

黃竹坑體育館和佐敦官涌體育館的流動採樣站，會延長服務至2月3日；黃大仙廣場、紅磡市政大廈體育館及東涌北公園的流動採樣站會延長服務至2月5日。荃灣沙嘴道遊樂場的流動採樣站則會改設於荃榮街遊樂場，暫定開放至2月5日。

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由本月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月1日17:20）

10,486宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

182宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

51人出院，共9,474人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

766名確診者仍留醫；28人危殆、40人嚴重、698人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月2日11:00）

兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日（1日）新增30宗確診，其中本土個案12宗，黑龍江佔8宗、吉林佔4宗；18宗為境外輸入個案，上海佔7宗、江蘇3宗，遼寧、廣東2宗，北京、四川及陝西則各有1宗。大陸累積確診病例83,376宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣共有確診病例912宗，死亡病例8宗。

外國疫情（截至2月2日06:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.03億，全球死亡人數超過223萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,627萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過44萬。印度確診人數超過1,075萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過922萬，死亡人數超過22.5萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●加拿大周一通報首宗南非變種毒株病例。安大略省首席衞生官威廉斯醫生（Dr. David Williams）表示，個案在皮爾區（Peel Region）出現，患者無外遊紀錄，也沒有接觸過外遊者。

另外，立陶宛衞生部周一證實出現首宗英國變種毒株病例，患者是首都維爾紐斯（Vilnius）一名女子。

●英國政府周一公佈的數字顯示，單日新增406人染疫死亡，較前一日少181人，亦是去年12月28日以來最少；單日新增18,607人確診，是去年12月15日以來最少。不過，周一通報的疫情數字，通常較其他日子低。

●意大利16大區周一放寬防疫限制，容許更大出行自由，酒吧、食肆、博物館可在日間重開。首都羅馬所在的拉齊奧大區（Lazio），古羅馬鬥獸場（Colosseum）、萬神殿（Pantheon）、羅馬博爾蓋塞美術館（Borghese Gallery）重開。梵蒂岡博物館、西斯汀教堂（Sistine Chapel），關閉88天後再次歡迎遊客。

●美國疾控中心總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周一表示，至今在美國偵測出三種惹人關注的變種武肺病毒株，共導致幾十宗病例，其中英國變種毒株病例佔最多、3宗是南非變種毒株個案、1宗是巴西變種毒株。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,278,706 (442,710)

印度 10,757,610 (154,392)

巴⻄ 9,229,322 (225,099)

英國 3,846,851 (106,774)

俄羅斯 3,825,739 (72,456)

法國 3,260,267 (76,656)

⻄班牙 2,830,478 (58,319)

意⼤利 2,560,957 (88,845)

⼟⽿其 2,485,182 (26,117)

德國 2,232,316 (57,490)

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