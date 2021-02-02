根據政府文件，18個地區民政事務處中，僅中西區、東區、灣仔、沙田、屯門、油尖旺及葵青共7個民政處有獲分發口罩，由49.5萬至3,500個不等，但當中未有提及細分項目，例如是否供職員使用？而註明有分發給區議員的區議會則只有灣仔及屯門區議員，前者交代為6.5萬個、後者則稱有16萬個。成功向政府索取口罩分發量資料的油尖旺區議員林兆彬認為，相關地區民政事務處應交代口罩的去向。

林兆彬以油尖旺區為例，指政府向該區民政事務處派發40萬個口罩，但該區20個區議員、每人只獲發5,000個口罩，即10萬個，質疑其餘30多萬口罩，是否已經由該區民政處派予至今未有交代的「非政府組織」？他認為總署必須清楚交代派發口罩標準及涉及的公帑。

中西區區議員梁晃維回覆《蘋果》指，翻查資料，該區全體區議員去年9月共收到60萬個口罩，每名議員可向市民派發4萬個；之後12月再收到物流署18萬個口罩，每名議員再獲發1.2萬個口罩，惟就算合計數字，也與今日（2日）政府文件涉及向中西區民政處派發49.5萬個的資料不符，未知議員取得的口罩是否不包括在此數目內。

他並透露，獲政府提供逾50萬口罩的香港中西區各界協會為建制派衞星組織，主要成員有中西區區議會前主席葉永成，他觀察到，該會不時聯同其他建制派前區議員如民建聯陳學鋒、現任立法會議員張國鈞等派發防疫物資，但未能估計資源是否來自政府。

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