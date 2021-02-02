警方前年11月強攻理工大學，翌日重兵圍堵校園，抗爭者被困，大批市民在各區「開花」欲圍魏救趙，警方當晚於油麻地一帶拘捕多人。當中有份被拘控以暴動罪的男生，早前於區域法院獲准保釋候訊。惟他於今日凌晨被發現違反保釋條件中的宵禁令，與朋友在外飲酒，今午被押解往區院應訊。法官郭啟安並未撤銷其保釋，只是向男生作出警告，並將保釋金額由2,000元調高至5,000元，另加男生胞姊以現金人事5,000元擔保。男生獲准繼續保釋至4月再訊。

報稱學生的被告翟耀瑋（19歲），與另外19人被控一項暴動罪，控罪指他們於前年11月18日在彌敦道近窩打老道交界與其他人士參與暴動。被告早前於區院應訊時，獲准以現金2,000元保釋候訊，其中一項保釋條件包括每晚11時至翌晨7時要遵守宵禁令。

控方今向法庭表示，被告今晨2時被發現身處葵涌邨停車場後樓梯，當時他正與朋友飲酒。庭上一度就被告情況是否適合於區域法院處理有過一輪討論。辯方引用《刑事訴訟程序條例》指，法例條文要求類似被告的情況，要交由裁判法院處理。

惟控方認為，被告的保釋是由區院批核，問題理應可由區院處理，而且過去控方在處理同樣情況時，曾遭裁判法院拒絕受理。在進一步索取指示後，控方建議將案件的提訊日提前到今天，以便順理成章處理被告保釋問題。

辯方不反對，並指被告承認違反宵禁令。控方申請撤銷保釋，辯方則要求法庭考慮，案中共有20名被告，極可能會被控方申請分案處理，審期可能排至1年半後，若將被告收柙至1年半後，不合比例，望法庭酌情以調高保釋金或加入人事擔保方式，以收警誡之用。

法官考慮後答應辯方要求，並接納被告的胞姊作擔保人，連同調高被告的保釋金及現金人事共1萬元，繼續讓被告保釋，4月9日再訊。

【案件編號：DCCC788/20】

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