政府昨日（2月1日）突擊封鎖尖沙嘴、油麻地紅磡和元朗4區，強制檢測1,703人後未有發現任何確診者，惟今日政府繼續突擊封區，宣佈由下午7時起，封鎖天水圍天瑞路 83 號天恒邨恒樂樓；深水埗基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈；及佐敦百樂大廈、德威大廈、長樂街22、24、26和28號和志和街13號。在區域內的人士須接受強制檢測，天水圍及佐敦目標明（3日）早7時完成行動，深水埗則料可於早上7時半解封。

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晚上未到7時，警方已在油麻地長樂街拉起封鎖線，不少居民見狀即立時離開現場，亦有不少甫下班回家的市民表現合作，主動向民政處人員登記資料準備接受檢測。衞生防護中心晚上公佈今日的確診患者資料表顯示，有2名患者居於油麻地長樂街24號，分別是第10493號病人、43歲女子；及10495號病人、14歲男子。兩人均屬本地相關個案。除了這兩名患者，過去14天長樂街24號另有1人確診，他是第10382號病人、54歲男子，是機場三跑地盤工人，沒有病徵。

由於長樂街24號過去14日曾有三個個案，警員將大廈房的橫巷亦封鎖，避免有市民逃走，及禁止傳媒或公眾人士入內。

晚上7時左右已有警員蜂擁而至及拉封鎖線，檢測物資亦陸續送達。惟並非長樂街整條街建築物均屬受限區域，包括四個位置，包括百樂大廈、德威大廈、長樂街22、24、26及28號，及志和街13號，大部份均屬住宅。百樂大廈有64個單位，德威大廈亦有136個單位。現場有不少南亞裔警員到場。

同一條街的民興樓，18廣場及酒店則不屬受限區域。有警員表示，木的地酒店的住客可在封鎖期間，沿酒店旁的橫巷自由出入。

油尖旺5度封區 當區區議員余德寶：佢玩夠我哋香港市民未

油尖旺區議會副主席余德寶質疑，今次是油尖旺11天內第五次封區，由首次佐敦近廟街一帶封區兩日錄得十多宗確診個案，至近日零確診個案，認為「呢個成績除咗特首林鄭月娥自己開心之外，其實好多香港市民都未必滿意」，他質問：「好多市民都想問，呢個特區政府究竟玩夠未？佢玩夠我哋香港市民未？佢玩夠油尖旺區未呢？」

余指，每到夜晚7點，居民均提心吊膽，擔心所住屋苑或者大廈會受封。他認為政府現將封區區域越劃越細，人數越來越少，同一日封越來越多地區。今日長樂街受限區域不少居民均住來自劏房，惟過去只有少量確診個案，亦沒有環境污染樣本，故當區區議員亦對今日被封感訛異。

余德寶認為，連日封區是林鄭回應習近平指擔憂香港疫情反覆的一場大龍鳳，無助於遏止疫情。雖然林鄭今日記者會表示，零確診代表有效遏止疫情擴展，「呢個說法係得佢自己先至相信，絕對係自欺欺人，自吹自擂，一般市民覺得封區係擾民而且勞民傷財。」

他又質疑為何附近木的地酒店毋須封鎖，附近亦沒有環境污染，質疑政府邏輯混亂，定義不明確，或改變封區條件。

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