佐敦有污水疫廈居民1周前被強制檢測，1周後大廈再爆確診，結果再要強制檢測，令人質疑措施只是擾民多於控疫。雖然過往強制檢測多屬舊樓，但隨着政府2月1日再降低驗毒門檻，即全港大廈只有1宗無源頭確診就要全棟驗毒後，強制檢測亦首次殺入豪宅，甚至是僅入伙半年多的貴價新盤。政府午夜刊憲，入伙僅8個月、呎價近3萬元的港島西半山納米豪宅新盤「63 POKFULAM」，1座居民要在4日或之前強制檢測。

令全棟63 POKFULAM 1座（Amber House）居民都要驗毒的1宗無源頭確診，是本港第10466號個案。患者是28歲香港女子，1月26日發病，24日傳染期內（發病前2日起計）曾到灣仔盧押道扒房Feather & Bone，除住址外，再無申報過去14日的其他行蹤。政府下令，1月19日至2月1日曾到訪63 POKFULAM 1座逾2小時者，須於2月4日或之前檢測。若已在1月30日至2月1日檢測者，可獲豁免。

專家：如強制全民檢測 欠成本效益

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，政府一方面降低強制檢測門檻，即全港大廈只有1宗無源頭確診就要全棟驗毒，另一方面又無講明何時撤銷，是變相強制「全民檢測」，卻選擇在疫情放緩時才推行，難以符合成本效益。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，政府與其推行未必有很大防疫作用的措施，倒不如先改善「自願檢測」的防疫配套，以及盡早介入病例和追蹤密切接觸者，以阻截傳播鏈。

標榜新古典建築風格、與英倫建築一脈相承的63 POKFULAM，座落西半山薄扶林道63號，鄰近香港大學。屋苑共有2座，提供332個單位；實用面積209至1,291呎，首批70伙折實平均呎價28,872元，每呎管理費4.8元，故有納米豪宅之稱。項目由九龍建業早於2017年7月推售，原定2019年12月入伙，結果推遲至2020年6月，樓花期變相長達35個月，現時仍有貨尾。2個月前的成交實用呎價，仍高達29,815元，相當硬淨。

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