警務處處長鄧炳強今日（2日）交代2020年本港治安概況，並於警察總部見記者。他表示，去年共45名警員被捕，較前年的21宗激增88%。惟他一度口誤稱「作為警察，係應該更加知道『知法犯法』」，及後澄清自己「可能講得唔清楚」，更正應是「知法守法」。他又透露，警方今年會再購買新裝備，包括水炮車等，亦會考慮購買小型人群管理車輛，以配合進入窄小街道的行動。

口誤「警知法犯法」 鄧炳強：或講得唔清楚

鄧炳強指，去年共有45名警員被捕，較前年增加21宗（88%），當中更有2宗案件涉及多達13名警員，而80%個案經調查後已作出拘捕。鄧強調，警方重視警員操守、誠信及紀律，批評作為警員違法是「罪加一等」，故對違法人員一定會採取行動，但其間疑口誤稱「作為警察，係應該更加知道『知法犯法』」。他及後澄清指「可能講得唔清楚」，更正應是「知法守法」。

就警方成立的「誠信審核行動小組」，所推行的自願驗毒計劃，鄧指有關計劃是突擊進行，目前已有400多名警員參與，並沒有警員拒絕驗毒，全部結果均呈陰性反應，而選拔晉升警員需就個人財政狀況作出的聲明，進度亦暢順。

警再增購裝備 包括水炮車

鄧炳強預告，警方今年會再購買新裝備，包括水炮車等，亦會考慮購買小型人群管理車輛，以配合進入窄小街道的行動，而目前亦已開始試用兩種低殺傷力武器，包括催淚水槍及胡椒球手槍。他又指，去年起啟用的國安處舉報熱線，至今已接獲超過4萬個訊息，當中不少都提供了有用資料，協助警方採取行動。

半百初選人被捕仍未被控 鄧炳強謂案件複雜

因民主派初選被捕的50多名人士，至今仍未被檢控，鄧炳強回應提問時指，不同意情況反映檢控率低，強調《國安法》屬於複雜案件，需時調查，警方亦是基於證據才作出拘捕，但因案件已進入調查階段，詳情不宜透露。他又表示，不同意《國安法》屬白色恐怖，認為只是被捕人士逃避法律責任的藉口，強調警方作出的行動是依法及有證據。

而今年6月4日，料將會是《國安法》生效後，首次舉行的六四晚會，鄧炳強指《公安條例》保障市民遊行及集會的權利，但如申請牽涉國安及公安，警方將會評估後才決定是否批准，強調程序和以前一樣，不會因《國安法》生效而有變。

12港人案8人囚深圳 料3月獲釋

12港人事件中，有8人被判偷越邊境罪成，須在深圳服刑7個月，預料他們3月可獲釋。鄧炳強回應時表示，未有收到內地通知，該批人士會於何時刑滿，但由於他們均為在本地被通緝的人士，故會要求內地當局將8人移交到香港。

警民關係方面，鄧批評「有犯法嘅人唔想警方執法有效率」，製造假消息煽動年輕人，包括「8.31死人謊言」等，對警方的打擊很大，又指有區議員在網上謊稱被捕及不獲准見律師，質疑「目的係咩呢？大家可以諗一諗。」鄧又形容，去年社會情緒較感性，但部份示威中的破壞行為，如「中大嘅隧道俾人打爛晒」，已令市民「睇清楚暴徒嘅真面目」。他認為，近一年社會氣氛已大幅改善，社會回復平靜及安全，市民出外不會被「掟汽油彈」或毆打。

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