在最低工資委員會未有共識下，政府接納大部份委員建議，首次凍結最低工資水平，維持時薪37.5元。勞工團體狠批政府在疫情下向逾2萬名基層勞工落井下石，前後4年無人工加，「咩政府同市民共渡時艱，呢啲係空話」；並批評勞工及福利局局長羅致光拒絕在疫情後重新檢討水平，又以申請綜援、在職家庭津貼彌補滯後的最低工資，態度惡劣，「對低薪工人係十分之涼薄」。

勞聯：根本勞方委員冇同意凍結

「辛苦個『辛』就有得加，但係薪金個『薪』就冇得加！」勞聯副主席兼勞工顧問委員會勞方委員譚金蓮強調，訂立最低工資的意義是防止工資過低，保障基層勞工。惟去年甲類消費物價指數平均升幅1.7%，工友生活開支上升；且在疫情下，基層勞工，尤其清潔工和保安員，工作越來越多，也越多挑戰，但前後要凍薪4年，「係非常之離譜」，對此表示非常不滿和憤怒。

最低工資委員會去年只開會討論兩次，便以「大部份委員」同意下建議凍結最低工資水平。勞聯去年11月再度去信特首林鄭月娥，促調高最低工資，保障基層勞工。譚金蓮批評，行會最終接納委員會未有共識下的凍薪建議，「根本勞方委員冇同意凍結」，政府也沒盡責促成共識，自行拍板，「完全係離地，亦都架空咗個委員會」。

「根本冇諗過市民嘅困難」

譚金蓮又指，政府堅持凍薪，但又拒絕一年檢討一次，「咩『政府同市民共渡時艱』，呢啲係空話」，批評政府不理民間疾苦，「其實佢根本冇諗過市民嘅困難，剩係諗住自己施政方便，凍咗薪唔好有人嘈佢」。她要求政府撤回凍結最低工資，並盡快檢討作調整。

譚金蓮重申，最低工資是鼓勵就業，保障勞動力有合理回報，防止工資過低，其水平的增幅是要保持購買力，而非防止貧窮，是兩個截然不同的理念，惟現時最低工資水平與綜援相若，「局長係咪叫人哋去申請綜援呢？」

職工盟斥落井下石

職工盟總幹事蒙兆達指，在過去一年疫情下，基層勞工飽受減薪、開工不足的煎熬，打擊沉重，現時政府再要凍薪最低工資，「對佢哋好似落井下石一樣」，且勞工及福利局局長羅致光表明，拒絕一年一檢，下次調整最低工資水平最快也要2023年5月，即最低薪、最弱勢的基層工人要等最少4年才有望加人工。

蒙兆達指，過去最低工資的增幅如蝸牛般緩慢，連物價也追不上，由2019年5月至今甲類消費物價指數累計增幅2.5%，惟凍結最低工資下，此消彼長，購買力一定萎縮，變相是減薪，「對於基層打工仔喺而家經濟狀況底下，一定係雪上加霜，生活大倒退」。

羅致光拒年檢反籲申綜援

本港法定最低工資首次凍薪，勞福局局長羅致光今日（2日）回應記者提問時，表明無意在疫情過後重新檢討有關水平，僅「澄清」就業人士可申請綜援或領取在職家庭津貼。蒙兆達批評，羅致光未有因應凍薪向受影響的基層勞工提供額外支援，也堅拒一年一檢，「傾都唔願傾，就話唔會考慮」，態度非常惡劣，「佢對低薪工人係十分之涼薄」。

蒙兆達又批評，羅致光稱扶貧非最低工資唯一目的，此言是混淆視聽，他稱因成立最低工資是保障工人付出辛勞後，賺取合理工資、維持有尊嚴的基本生活水平，亦是國際勞工組織相關條約所界定最低工資的功能。

惟本港最低工資水平嚴重滯後，政府不正視，更試圖淡化，「如果最低工資連基本生活都唔能夠應付，仲要社會福利接濟，咁最低工資要嚟有乜用？」

委員會欠缺代表性 政府委任自己人操控

今次是最低工資委員會首次未有共識下，向政府提交建議；蒙兆達批評，委員會一直欠缺代表性，因其組成除了勞資雙方外，政府亦會委託所謂第三方人士如學者，但很多時被委任人士都傾向政府或立場相對保守，「政府有好大操控權」，若要投票，勞方必定處於弱勢或邊緣化，「唔能夠反映勞工訴求」。

中小企撐凍薪：保住就業最重要

不過，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則認為凍結最低工資符合商界期望，因當下經濟環境下，失業率高企，保住就業最為重要，加上公務員也要凍薪，若最低工資反而調升，難以說服商界。他指，凍薪主要影響長工時的基層勞工，但近月出現通縮，未必削弱購買力；若調高至40元水平則擔心會引起漣漪效應，加重僱主負擔。

他認為，在疫情持續下，現階段應先解決失業問題，當經濟逐漸復甦，市道轉好時，企業自然會增聘人手，「當請人難，僱主自然會抬高人工」，料會高於最低工資水平。

「今時唔同往日，仲畀37個半，冇人會做。」香港環境衞生大聯盟召集人甄瑞嫻指出，現時清潔工薪酬都按市場調整，約時薪45元以上，部份外判清潔工時薪更超過50元，故凍結最低工資水平對市場完全沒有影響，反而凍結水平可減輕通脹，對於新清潔服務合約收費，亦可能維持不變甚至有下調空間。

她解釋，受疫情衝擊，不少企業都節省開支，縮減店舖規模，或由大寫字樓搬細寫字樓，由於所需的清潔服務或面積減少，簽新合約時可能維持收費不變或有下調空間，保持競爭力，但與凍結最低工資無關。

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