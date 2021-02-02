國家主席習近平於香港行政長官林鄭月娥述職匯報香港情況時，坦言對香港疫情「很關心、很擔憂」，與此同時大讚澳門的抗疫工作，明顯貶港揚澳，但林鄭自我感覺良好，今早行會前回應傳媒提問時指，習近平見到香港仍處於疫情第四波，以一向關心香港的態度表示「擔心」是完全合理，反指：「如果主席話你（香港）嘅疫情睇嚟都仲嚴重，但我就一啲都唔擔心，呢個就唔係好合理啦」，她稱，相信習近平是「出於關心同支持」，希望香港加倍努力並在中央支持下，早日處理好第四波疫情。

林卓廷：林鄭死雞撐飯蓋

民主黨副主席林卓廷回應時指林鄭今早說法是「死雞撐飯蓋」，與其過去作風一致，「就係乜都唔係佢嘅錯」。他認為，要由習近平開腔對香港疫情表達擔憂，林鄭作為下屬絕對難辭其咎，「呢個疫情已經搞咗年幾，妳（林鄭）而家係束手無策喎！人哋（習）講擔憂，擺明係畀說話妳聽啦，妳仲話唔係佢﹙自己﹚嘅責任，即係嘥氣啦！」

對於述職前未有公佈，林鄭解釋，述職安排屬中央事權，由中央安排、特首全面配合，相信今次述職安排與京港兩地疫情有關，指除了本港出現疫情，北京早前亦有零散式感染，所以中央決定以視像方式述職。

她又說，按照中央規矩，述職完成前不向外公佈，而在完成述職後，內地已透過新華社、中央電視台及特區政府即時交代述職情況。

翻查資料可見，過去特首每年離港上京述職前，港府均會事前發稿公佈述職日期、隨行人員；由於特首離港，因此同時會交代署任安排。

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