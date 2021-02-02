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武漢肺炎︱習近平貶港揚澳 林鄭自我感覺良好：主席出於關心與支持

60分鐘前
國家主席習近平於香港行政長官林鄭月娥早前以視像述職匯報香港情況時，坦言對香港疫情「很關心、很擔憂」。資料圖片

國家主席習近平於香港行政長官林鄭月娥述職匯報香港情況時，坦言對香港疫情「很關心、很擔憂」，與此同時大讚澳門的抗疫工作，明顯貶港揚澳，但林鄭自我感覺良好，今早行會前回應傳媒提問時指，習近平見到香港仍處於疫情第四波，以一向關心香港的態度表示「擔心」是完全合理，反指：「如果主席話你（香港）嘅疫情睇嚟都仲嚴重，但我就一啲都唔擔心，呢個就唔係好合理啦」，她稱，相信習近平是「出於關心同支持」，希望香港加倍努力並在中央支持下，早日處理好第四波疫情。

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林卓廷：林鄭死雞撐飯蓋

民主黨副主席林卓廷回應時指林鄭今早說法是「死雞撐飯蓋」，與其過去作風一致，「就係乜都唔係佢嘅錯」。他認為，要由習近平開腔對香港疫情表達擔憂，林鄭作為下屬絕對難辭其咎，「呢個疫情已經搞咗年幾，妳（林鄭）而家係束手無策喎！人哋（習）講擔憂，擺明係畀說話妳聽啦，妳仲話唔係佢﹙自己﹚嘅責任，即係嘥氣啦！」

對於述職前未有公佈，林鄭解釋，述職安排屬中央事權，由中央安排、特首全面配合，相信今次述職安排與京港兩地疫情有關，指除了本港出現疫情，北京早前亦有零散式感染，所以中央決定以視像方式述職。

她又說，按照中央規矩，述職完成前不向外公佈，而在完成述職後，內地已透過新華社、中央電視台及特區政府即時交代述職情況。

翻查資料可見，過去特首每年離港上京述職前，港府均會事前發稿公佈述職日期、隨行人員；由於特首離港，因此同時會交代署任安排。

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