繼有捐助非洲兒童的助養人發現，香港宣明會寄出的助養兒童照片多次重複兼「忽然年輕」後，再有助養人質疑宣明會造假，指通過該會與助養兒童以英文書信往來長達9年，其間多次寄送近照，但當見面時，才發覺對方完全不懂英語，甚至對她表現陌生。宣明會回應指，當地兒童若不懂英文，代筆信「一般」會註明。不過事主否認

英文書信9年 見面始揭不諳英語

網民Denise接受《蘋果》訪問時表示，她曾透過香港宣明會助養非洲馬拉維一名女童長達9年，兩人多年來均以英文書信來往，對方曾談及自己生活，包括喜歡吃甚麼水果、夢想是做護士。直至2018年4月，Denise前往當地探望女童，才發現對方不諳英語，「聽、講、寫都唔識，根本溝通唔到，只可以靠body language、或者由職員繙譯」，質疑多年來收到的來信並非出自女童手筆。

她又指見面當天，女童對她表現陌生，「好似完全唔識我咁，但我之前都多次寄過自己嘅相畀佢睇」。

Denise亦不滿香港宣明會與當地職員溝通不足，她出發前曾通知香港的職員，將會向當地村民派發至少四、五大袋衣物、文具等物資。到埗後，當地職員卻未有安排如何發放物資，更一度引起混亂，出現推撞場面，質疑兩地職員事前未有溝通。

約見高層對質遭拒

她返港後曾致電宣明會職員，要求約見高層當面對質但遭拒絕，對方在電話中解釋，女童第一次見陌生人，可能太緊張才不懂反應。Denise未能接受解釋，遂決定終止捐款，自此亦不敢再助養兒童，「有咩可能話佢（女童）冷淡，係因為佢第一次見陌生人，我完全唔接受，我寄過相畀佢睇」。不過她亦無悔助養女童，「都明白捐款唔會100%落到佢手上，總有一部份係行政費，但都希望有幫過佢」。

香港宣明會日前亦被指，每年向助養者寄出的助養兒童照片多次重複及「忽然年輕」，事後該會兩度致歉。

宣明會：代筆信「一般」會註明

香港宣明會回應《蘋果》查詢時指，未有確認Denise收到的信件是否由他人代筆，但就指馬拉維的助養兒童主要以當地語言溝通，如果他們未懂用英文寫信，該會會邀請其親友或當地義工代筆。該會指如有人代筆，一般會在信件註明，而根據「現行做法」，職員會向助養者講解此安排。

宣明會又稱，曾於2018年就Denise的行程多次與馬拉維辦事處聯繫，並確認事後曾以電話跟進其查詢，指當時理解她接納該會的跟進工作。宣明會又表示會改善工作流程，確保妥善運用捐款。

事主反駁：來信9年從未註明代筆

Denise則反駁宣明會，指她9年來收到的信件，都沒註明是代筆信，「如果職員當初有同我講過，我一定會接受，唔會嬲」。她又表示，職員只提及若助養者用中文書寫，再交由職員翻譯成英文給小朋友閱讀，所需時間會更長，所以她每次都以英文書寫。

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