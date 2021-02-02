香港航空上月裁減250名機艙服務員，有被裁員工質疑港航壓榨賠償，以疫情後的工資為基準遣散員工，並斥港航「報復式」裁走不自願減底薪的員工。港航員工關注組今日（2日）接獲港航回信，對方稱有關補償方案已屬最後決定，並符合法例要求，關注組批評港航對員工提出的訴求完全無動於衷，毫不讓步，對此感極度憤怒及遺憾，將慎重考慮會否對港航提出法律訴訟。

過百名被裁僱員成立關注組，今年1月初召開記者會，指在被裁員工大多未有參與去年的自願減底薪「兼職計劃」，不滿港航「報復式」裁員；不少員工遣散費和長服金被強積金完全對沖，亦質疑港航計算賠償時以裁員前12個月的平均收入為基準，務求將賠償壓至最低。

關注組今日發聲明指，早前諮詢法律意見後，有合理懷疑港航的賠償方案可能與現行勞工法例有衝突，經勞工處介入後，上月26日與港航代表會面，並提出多項訴求，包括要求資方以2019年平均月薪計算被裁員工的一個月代通知金及遣散費，以及取消以強積金對沖遣散費等。

不過，關注組今日經勞工處接獲港航回應，港航指出有關補償方案已屬最後決定，符合法例要求，而在疫情下無力向員工提供額外補償。港航又稱現時計算代通知金及遣散費的方案符合法例要求，以強積金對沖遣散費亦屬慣常做法；又稱港航已充份利用保就業計劃津貼，但只能涵蓋去年部份的薪金支出。

關注組稱對回應表示極度憤怒及遺憾，批評港航對多項訴求無動於衷，毫不讓步，港航不但申領政府大量補貼後隨即裁員，裁員準則更並非根據工作表現，其補償方案更是壓榨得令人難以接受。關注組稱，員工為港航出心出力，包括自願放大量無薪假，資方卻對員工「用完即棄」，亦質疑對方公然違反保就業計劃規定。關注組稱參考法律意見後，他們將保留法律訴訟權利，慎重考慮會否透過勞資審裁處對港航提出法律訴訟。

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