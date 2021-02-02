政府為求確診個案清零，近期將大批大廈納入強制檢測公告內，而且於不足兩周內（截至2月1日）8度封區，有居民要通宵強制檢測，惟多度零確診個案。特首林鄭月娥周二（2日）被問到封區強制檢測的最大得益者或是檢測公司時，表示「呢句說話係講唔出」，指令次每間「合約夥伴」、私營化驗所，均是全心全意服務市民，並指每次檢測收費240元是「遠遠不能歸本」。

她解釋只要簡單計算，240元乘以300次檢測，而期間開了很多流動站、每次12小時以上並派出眾多人手採樣、短時間內日以繼夜化驗，就知不可能回本，「所以請還私營化驗所合約商一個公道。」

業界推算每宗檢測淨賺約200元

化驗業界人士對林鄭指「不能歸本」的說法有異議，《蘋果》翻查資料，由1月23日起政府最少就151幢大廈發出強制檢測公告，涉及最少約8,800個單位。假設每個單位有4名居民，即有約3.5萬名市民要接受強檢；再加上8次封區約有近萬名市民接受檢測，即合共約4.5萬人；若以每名檢測者政府需向私營化驗所支付240元推算，至今強檢已涉款逾千萬元。

有業內知情人士指，化驗所本身已聘有人手，用於檢測的試劑成本不高，推算每宗檢測淨賺約200元，即封區強檢讓檢測公司淨賺達960萬元。

8次封區近萬人受檢 料合共最少4.8萬人接受強檢

政府發出的強制檢測公告從沒公佈涉多少單位及居民，也未有於每次檢測後，都公佈有多少居民接受檢測。根據網上樓盤資料，被納入強檢的大廈最少涉及約8,800個單位，假設每個單位有4人居住，即有約3.5萬名居民。

按政府公佈，於8次封區行動中，約有9,968人接受檢測；而麗港城5及7座及東發大廈共4座，被圍封前已有約2,500名居民接受檢測，即合共約有4.8萬人接受強檢。

現時私營化驗所營運社區檢測中心，最多可向自費付款的市民收取240元費用，以林鄭透露政府向私營化驗所支付每個檢測240元計，即費用高達1,153萬元。

每個檢測成本約40元 淨賺200元

有知情人士表示，有私營化驗所會以「三合一」等方式混合樣本化驗，以節省成本及時間，加上用於化驗的試劑成本非特別高，估計每個檢測成本約40元，即可淨賺200元。以此推算，至今於強檢中化驗所已淨賺約960萬元。

林鄭形容「不能歸本」的強檢生意肥了私營化驗所，但成效令人質疑。至今8次封區中佐敦進行了7,000個檢測，找出13宗確診個案；碧街進行了330個檢測，只發現了1宗確診個案。以1,153萬費用推算，即平均需約82萬元揪出一宗確診個案。

8次封區陽性比率為0.14%

麗港城5座及7座實行強檢前，已有1,200名居民接受檢測；之後兩座被封一晚，有約460名居民接受檢測，但未有找到確診個案。

東發大廈4幢樓實施強檢時，已有約1,300人接受檢測，之後該4幢樓被圍封時，約有475名居民接受檢測，未發現確診個案。周一晚被突襲的油麻地、尖沙嘴、元朗及馬頭圍共有約1,703人接受檢測，也未發現確診個案。以此計算，即於8次封區陽性比率為0.14%。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！