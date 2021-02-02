本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

困擾逾年的本港武漢肺炎肺情或見曙光，昨日（2日）本港僅多25宗確診，當中24宗屬本地感染，源頭不明僅得4宗，至於初步確診則有20多宗。然而旺角朗豪坊UNIQLO 3名員工與8名友人聚會後確診，曾到該分店工作的逾70名同事要強制檢測；與3名患者密切接觸的人亦要檢疫。機場三跑地盤群組再多5宗確診，當中1人為員工、4人為密切接觸者。

另外，政府亦繼續多區「擾民」，突襲封區；昨晚分別在深水埗、佐敦及天水圍封鎖3個區域，要求大廈內的人強制檢測後，才准離開。機場約7萬員工亦要強制檢測；國泰則要求3月需值勤的機組人員提供陰性檢測證明，否則整個3月都不能於機場工作。不過民航工會認為，只驗1次，作用有限。另外，化驗結果顯示，再多5宗輸入確診帶有變種N501Y基因。

3區增流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月3日至5日在柴灣興華（一）邨、屯門友愛邨及將軍澳富康花園增設流動採樣站。

多個現有流動採樣站亦延長服務日期。佐敦渡船角文匯街近渡船街的流動採樣站，會延長服務至2月4日。黃大仙廣場、紅磡市政大廈體育館及東涌北公園的流動採樣站會延長服務至2月5日。原先在荃灣沙嘴道遊樂場的流動採樣站亦搬自荃榮街遊樂場，暫定開放至2月5日。佐敦官涌體育館的流動採樣站，則會延長服務至2月6日。

至於西營盤李陞街遊樂場、黃竹坑體育館、北角偉文大廈、何文田邨和愛民邨的流動採樣站，則會服務至2月3日；旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站則服務至2月4日。

運輸署再推的士小巴司機自願檢測

運輸署公佈，由1月25日起為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。運輸署於1月25日至2月7日繼續為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測，為期兩星期。司機可在運輸署專設的網上預約系統登記預約。

署方會設5個專屬檢測中心，當中除港珠澳大橋香港口岸的檢測中心外，港九及新界4個檢測中心開放時間為星期一至五上午10時至晚上8時；星期六及日上午10時至下午4時。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月20日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月2日19:45）

10,511宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

184宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

75人出院（第5990、8342、8869、9129、9420、9493、9538、9546、9564、9569、9579、9609、9618、9689、9693、9702、9707、9711、9725、9726、9727、9729、9751、9758、9765、9771、9775、9781、9784、9798、9831、9848、9849、9891、9914、9927、9932、9937、9948、9976、9978、9988、9992、10019、10049、10052、10061、10076、10096、10107、10110、10127、10132、10133、10140、10144、10145、10161、10165、10182、10205、10223、10243、10245、10257、10266、10275、10280、10313、10408、10410、10426、10434、10439、10469號個案）；

共9,549人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

723名確診者仍留醫；

30人危殆（第1989、3496、5735、6125、6444、6547、6607、6754、6794、7021、7172、8018、8078、8126、8221、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9852、9907、9959、10196、10238、10358、10367、10417號個案）、

31人嚴重（第6232、6386、7076、7305、7468、7653、9040、9045、9055、9166、9284、9502、9550、9662、9694、9733、9734、9766、9793、9858、9867、9880、9905、9998、10001、10002、10023、10083、10134、10241、10341號個案）、

662人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

兩岸疫情 （截至2月2日11:00）

兩岸疫情最新情況：國家衞健委最新數字顯示，昨日（1日）新增30宗確診，其中本土個案12宗，黑龍江佔8宗、吉林佔4宗；18宗為境外輸入個案，上海佔7宗、江蘇3宗，遼寧、廣東2宗，北京、四川及陝西則各有1宗。大陸累積確診病例83,376宗，死亡病例4,636宗。另外，台灣共有確診病例912宗，死亡病例8宗。

外國疫情（截至2月2日06:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.03億，全球死亡人數超過223萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,627萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過44萬。印度確診人數超過1,075萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過922萬，死亡人數超過22.5萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼等8國確診宗數均超越100萬大關。

●加拿大周一通報首宗南非變種毒株病例。安大略省首席衞生官威廉斯醫生（Dr. David Williams）表示，個案在皮爾區（Peel Region）出現，患者無外遊紀錄，也沒有接觸過外遊者。

另外，立陶宛衞生部周一證實出現首宗英國變種毒株病例，患者是首都維爾紐斯（Vilnius）一名女子。

●英國政府周一公佈的數字顯示，單日新增406人染疫死亡，較前一日少181人，亦是去年12月28日以來最少；單日新增18,607人確診，是去年12月15日以來最少。不過，周一通報的疫情數字，通常較其他日子低。

●意大利16大區周一放寬防疫限制，容許更大出行自由，酒吧、食肆、博物館可在日間重開。首都羅馬所在的拉齊奧大區（Lazio），古羅馬鬥獸場（Colosseum）、萬神殿（Pantheon）、羅馬博爾蓋塞美術館（Borghese Gallery）重開。梵蒂岡博物館、西斯汀教堂（Sistine Chapel），關閉88天後再次歡迎遊客。

●美國疾控中心總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周一表示，至今在美國偵測出三種惹人關注的變種武肺病毒株，共導致幾十宗病例，其中英國變種毒株病例佔最多、3宗是南非變種毒株個案、1宗是巴西變種毒株。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 26,278,706 (442,710)

印度 10,757,610 (154,392)

巴⻄ 9,229,322 (225,099)

英國 3,846,851 (106,774)

俄羅斯 3,825,739 (72,456)

法國 3,260,267 (76,656)

⻄班牙 2,830,478 (58,319)

意⼤利 2,560,957 (88,845)

⼟⽿其 2,485,182 (26,117)

德國 2,232,316 (57,490)

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