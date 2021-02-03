大律師公會主席夏博義上月21日就任後表明爭取港府提出修訂「港版國安法」，在任不足半個月就遭左報、官媒以至中聯辦、港澳辦接連炮轟。大律師公會今日發聲明，指夏博義的個人意見引起涉及公會職能及角色的討論，重申公會不是政治組織，該會及主席致力以專業態度維護特區法治、《基本法》、司法獨立及司法公義，亦堅定不移支持《基本法》下一國兩制基本方針。

中聯辦及國務院港澳辦上月29日分別發聲明，批鬥夏博義質疑全國人大常委會權威，「叫囂」要修訂香港國安法，稱絕不允許一些政棍和團體披着「專業」外衣從事亂港禍港行徑，又批評大律師公會偏離一個專業團體應有的行為規範，政治化勢頭日益加劇。

公會：歡迎理性進行建設性對話

大律師公會今日發聲明表示，夏博義早前接任為該會主席，發表了一些個人意見，該會關注到該等意見及後引起一些涉及該會職能和角色的評論，公會強調該會不是政治組織，而是法律專業團體，旨在處理一切涉及司法事務及大律師專業的事宜，該會及主席都致力以專業態度、正直不柯地履行其職責及宗旨，包括維護香港特區的法治、《基本法》、司法獨立以及司法公義，堅定不移地支持《基本法》所保障的「一國兩制」基本方針政策。

公會續指，歡迎並將致力尋求與各機構、機關及組織，就涉及法律專業和特區法治的事宜，理性地進行具建設性的對話與交流。

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