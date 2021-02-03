財經事務及庫務局局長許正宇今日在立法會回應由民建聯議員黃定光提出，有關如何保護受美國制裁的香港官員、機構及企業的合法權益口頭質詢時，批評美國以港版國安法為藉口，企圖透過制裁「脅迫」港府背棄維護國家安全的責任，是「手法拙劣、行徑荒誕」，指外國政府單方面實施制裁不符國際法，在港亦沒有法律效力，堅稱在港沒有法律效力，亦不會對香港機構構成本地法律責任，表明特區政府絕對不受恫嚇。面對何君堯多次追問當局會否要求本地銀行停止取消和終止被美制裁官員的銀行戶口時，許一直避答。

許正宇透露，監管機構早前已向不同界別發出通函及聲明，提醒他們制定業務和回應時，要衡量相關法律風險，亦要「公平地對待客戶」，又稱當局有需要時會採取「積極措施」，維護香港金融穩定。

何君堯為林鄭現金出糧「呻慘」：封利是都封唔到咁多

何君堯聞言後即質疑當局聲稱會採取積極措施抗衡美國制裁，現實卻是保安局局長李家超等受制裁官員，銀行戶口至今被美國銀行、滙豐銀行等關閉，「我哋特首而家出糧都要現金，你所講嘅積極手段，會唔會首先搞搞我哋自己政府頭頭，起碼唔使畀人制裁，要攞現金現兜兜捧返屋企？封利是都封唔到咁多㗎！」

許正宇回應時只稱不評論個別個案或情況，惹來何君堯不滿：「呢個唔係個別個案，而係連（香港政府）個老頂都俾人郁！唔怪得盈富基金個經理仔，佢都縮返條鋼啦！」，並要求當局指示金管局，要求滙豐、中銀等銀行要保障被美國制裁的香港人利益，不能單方面就相關人士銀行戶口。

許正宇聞言後繼續避談，只重申：「有關我哋同事或個別情況嘅評論，我的確真係唔方便」，又指美國和中國關係其實「有競爭亦有合作」，認為兩國在很多範疇，例如綠色金融等方面「有好多合作空間」，聲稱雙方「呢方面可以共存、可以共同發展」。

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