政府訂購的中國科興疫苗至今未於醫學期刊刊登第三期臨床研究數據，也未正式向本港申請緊急註冊，暫時供港無期。據悉，食物及衞生局今日與科興人員開會，商討有關科興提交數據事宜，包括希望科興將向世衞提交的數據，也能向政府提交；據悉科興有向政府提交數據，但數據未齊全。

科興未向港府申請緊急使用

科興早前向世衞提交第三期臨床研究結果，世衞將於下月公佈是否核准科興緊急使用。但科興至今未有在醫學期刊發表第三期臨床研究數據，也未有正式向政府申請緊急使用註冊。

許樹昌：獲完整資料始審核

許樹昌表示，若衞生署接獲科興提交完整資料，會着疫苗顧問委員會開會啟動審核程序，但至今署方未有要求委員會開會。之前委員會開會一次，便建議食衞局局長批准緊急使用德國BioNtech，今次審核科興所需時間，視乎科興提交的資料是否足夠。

政府發言人表示，衞生署一直積極與科興控股（香港）有限公司跟進，盡早取得其武肺疫苗第三期臨牀研究數據，根據科興最新回覆，科興正準備有關資料，將盡快向衞生署提交。為及早妥善完成審批程序，衞生署已就科興已經提供的部分資料進行整理，亦要求科興盡快提供已向世界衞生組織提交的第三期臨牀研究數據。在取得必須的資料及有關臨牀數據後，顧問專家委員會會盡快審批。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！