不認同封區是勞民傷財的林鄭月娥政府，今晚（3日）7時起再在2區設立「受限區域」，分別是屯門豐景園1座和柴灣興華（一）邨美華樓，禁足市民即晚檢測，預計明早7時完成。個半小時後，政府再於土瓜灣道定安大廈D座設立「受限區域」，預料於明早6時半解封。

大批警員晚上約8時半，在土瓜灣定安大廈外放置雪糕筒和設封鎖線，其後亦有身穿保護衣的人員到大廈外準備檢測。

九龍城區區議員周希鵬形容，突襲封區造成很多居民恐慌，他們回家見到記者出入才知道D座會設為受限區域。而據他了解，政府初步要求居民於凌晨12時半前完成檢測，明早6點半解封，目前收到數名居民投訴，主要是長者行動不便、孕婦憂慮影響幼童作息等。他又提到，定安大廈部份是劏房戶，曾接獲因喉管亂駁而引起的滲水投訴。

至於今晚被封區突擊檢測的柴灣興華（一）邨美華樓，有居民爆粗問候特首林鄭月娥：「我X你老母！」另1棟今晚被封的屯門豐景園1座，原來沒有源頭不明確診，有區議員質疑封區準則不清晰。

自政務司司長張建宗表明會於年廿九前密密封區後，政府連續4晚突襲封區，其中3晚更同時封鎖多區。但過去3日封區檢測逾2,000人，只找出1宗不確定個案，被批評勞民傷財。

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