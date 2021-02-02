政府日前在記者會預告，已安排大量人手，追蹤患者兩層的密切接觸者，即除將密切接觸者送去檢疫，亦強制其同住人檢測。政府今日（3日）凌晨刊憲，落實有關安排；市民當得知其同住人是患者的密切接觸者並要檢疫後，自己須於2天內檢測，並在檢測後3天內向政府報告檢測結果。至於明日重開的戶外運動場所，共有14種，但不包括最搶手的戶外足球和籃球場；並須嘟「安心出行」或登記個人資料，才准進入。

政府在公告指，任何人過去14日曾與須檢疫的患者之密切接觸者同住，並得知對方未完成檢疫，便須於2天內檢測，並在檢測後3天內，以電話（ 62756901 ）、傳真（ 25305872 ）或電郵，向政府報告檢測結果。

戶外體育場須嘟安心出行 或登記個人資料

政府日前亦在記者會預告，明日會重開「較少身體接觸」的戶外運動場所。政府同樣在今日凌晨刊憲，公佈14種戶外運動場所明日重開，運動期間可豁免戴口罩，但須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或被登記姓名、聯絡電話以及到訪日期和時間後，方可內進；運動前後仍須戴口罩；每組不得超過2人，每組之間亦須有效分隔；器材使用前後都要消毒。至於場所員工亦須每隔14天檢測一次。

重開14種戶外運動場

●運動場的跑道

●網球場和網球練習場

●高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪

●草地滾球場

●射擊場

●射箭場

●單車公園

●騎術學校

●無線電控制模型飛機場

●海上活動中心（包括獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）

●攀石牆

●門球場

●戶外兵兵球枱

●戶外羽毛球場

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