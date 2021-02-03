區議員宣誓預料農曆新年後出台，建制派落選區議員促政府成立「區議會監誓委員會」，由民政事務局局長徐英偉出任主席，成員包括國安公署及警方國安處人員，負責判斷區議員有否違反誓言。民主黨主席羅健熙批評建制派巧立名目開公數，只為賺更多的維穩費：「你鍾意可以叫習近平監誓，我唔介意。」

建制促設「區議員監誓委員會」

由落選建制派前議員組成的新界議會監察聯盟今日召開記者會，聲稱近日在新界各區收集到逾12萬個簽名，支持政府盡快向立法會提交修例草案，落實及完善區議員宣誓細則。聯盟又建議政府應設立有法定公信力的「區議員監誓委員會」，由徐英偉擔任主席，委任國安公署和警方國安處人員為成員，判斷議員是否真誠擁護基本法及效忠特區政府，並有權DQ不符規定的區議員。

至於政府何時向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂草案？徐英偉與新界議會監察聯盟會面後，推說相關工作由政制及內地事務局負責，政府將適時向公眾交代。

羅健熙斥建制派要「畀啲志氣」

身兼南區區議會主席的羅健熙怒斥建制派促成立不同委員會，目的只是巧立名目賺維穩費：「搞咁多嘢做咩啫，佢（建制派）選輸咗選舉，下次咪選贏，畀啲志氣好唔好！」對於建制派質疑民主派議員是否真誠，羅說：「你鍾意可以叫習近平監誓，我唔介意。」又指議員雖然簽署聲明，也被質疑非真誠宣誓，故作為議員只可以做好日常工作。

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