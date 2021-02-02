兩宗保釋案，時間相差一天、空間相隔半個地球，而同樣受舉世注視。前一天審理的是在香港終審庭舉行的黎智英保釋案，後一天審理的是莫斯科法庭舉行的納瓦爾尼（Alexei Navalny）違反保釋條件案。涉案的被告有別，兩案檢控官的要求可如一：將業已還柙的被告收監，不許保釋。

濫告納瓦爾尼 示威席捲俄國

據BBC報道，不許黎智英保釋，檢控官稱國家安全事關重大，「沒有任何保釋條件可消除被告人再次犯案的風險」，非收監無以策萬全。英國《衞報》稱，納瓦爾尼雖是普京的死對頭，俄羅斯政府卻非指控他威脅國家安全；不許保釋只因他沒有如期與假釋官會面，須收監以為懲處。經竟日審訊，香港終審庭將擇日公佈審訊結果。即使未開審，莫斯科法庭將有何判決殆無懸念：納瓦爾尼冇得唔坐。何也？

納瓦爾尼兩度被控虧空款項、涉及洗黑錢活動，判監三年半，但獲緩刑，參選資格卻被DQ，而緩刑期間須定期與假釋官會面。然而去年8月，俄羅斯特工在他的底褲下毒，他陷入昏迷，命懸一線。支持者若非及時送他到德國搶救，早已一命嗚呼。命都幾乎冇，何來能耐履行假釋條件，如期與假釋官會面？

落毒暗殺雖是鐵證如山，普京堅決否認，揚言若是其特工所為，則必定乾淨利落、竟其全功， 絕不致失手那般丟架。（按普京的準則，兇徒試圖刺傷黎智英屁股而不果、佔中期間豬牛內臟向他照頭淋、一再用莫洛托夫汽油彈襲擊其住宅、作長期跟蹤監視，而他不為所動，可見這些搞作都非俄羅斯特工所為。）納瓦爾尼執番條命，支持者雖期期以為不可，這名鐵漢力排眾議，毅然在1月17日從柏林返回莫斯科。普京政府「兌現承諾」，他一落機即遭拘捕；兩個星期後在2月2日面對違反保釋條件審訊。

這兩個星期來納瓦爾尼支持者冒着嚴寒、武力鎮壓，東起海參崴西達聖彼得堡持續在全國18個地區上街示威。其間在YouTube發放了長達兩小時的影像，展示據稱普京斥資10億美元在黑海興建的行宮，單是意大利製造的廁所刷即定價6,000美元，其豪奢之處，足見一斑。影像轟動，自上架以來收視過億次。普京否認行宮為其物業，其前度柔道拍檔則出面認頭，可是誰會相信？

修憲永續權位 支持度早下跌

民眾上街示威，克里姆林宮祭出防疫限聚令侍候，而株連九族，納瓦爾尼的支持者、助理、兄弟以至妻子無不被拿下獄。至今超過5,400人被拘禁，數目之眾，普京掌權24年以來所未見。新上任的美國國務卿布林肯要求停止暴力鎮壓、釋放納瓦爾尼及所有和平示威者。一如既往，俄羅斯外交部指控外國勢力干預其內部事務、支持示威活動。然而大放嘴炮那便能平息民憤麼？難以哉。

普京掌權之初，權貴藉着國企私有化，上下其手、利益分贓、貪污熾熱。此典型「自己友資本主義」（crony capitalism）鬆動了市場活動，再又乘着油價高企，一般人的生活確又得到改善。2014年軍事擴張，一舉吞併了烏克蘭的克里米亞，大長俄羅斯人的民族情緒。普京的民望一時無兩。然而年前油價急瀉，盧布貶值、物價漲升；加以受制於疫情，經濟不前，民間暗湧不絕。去年7月無疑成功修憲，普京任期得以無限延長，其支持度早已不復當年勇矣。

老子說過了：「民不畏威，則大威至。無狎其所居，無厭其所生。」靠威嚇高壓方能鞏固的政權須小心，到一天人民忍無可忍，甚至不惜輕死作亂，掌權者的大限將至。故此掌權者萬勿逼迫人民令其不得安居、壓榨人民令其不得安生。老子慌怕執權者冥頑不靈，於是說得更白：「民不畏死，奈何以死懼之？」

把異己者通通收監便一了百了嗎？那會這般便宜。騎虎難下，古今中外，極權者可悲之處，是妄圖權位永續反而不得善終。老子曰：「天網恢恢，疏而不失」。普京的「大威」恐怕不遠矣。

古立

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