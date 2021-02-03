政府昨晚「突襲」佐敦長樂街，原稱今早7時解封，惟其後發稿指部份結果待確認，最後延至8時解封，封區歷時13小時。有居民凌晨4時已收到檢測陰性結果證明，早上解封前匆匆離開封鎖區；亦有接受上門檢測的長者早上7時半才收到證明。

長樂街封鎖區包括百樂大廈、德威大廈等多幢街內大廈，原定今早7時解封，惟政府延至約7時半發稿，稱收集約300樣本，但部份結果有待確認。7時後封鎖區仍未有解封，全街以膠帶、鐵馬及活動閘圍起，有警員及海關人員駐守。直至早上8時，長樂街完全解封，警員收起鐵馬及拆去膠帶，各大廈門外則仍有穿全套保護衣人員留守，為進出人士登記。

封鎖區正式解封前，已陸續有受困市民欲離開封鎖範圍，須向相關人員展示檢測結果陰性證明方可離開，但未見市民有戴任何辨識用手帶。解封前一度有市民聲稱須往百樂大廈上班，但被警員阻止，直至解封後才放行。

探訪朋友慘遇封區須借宿一宵

林先生與太太早上離開百樂大廈寓所，太太須以輪椅代步。林先生稱，昨晚有朋友上門聚餐，但因封區而未能離開，最後須借宿一宵。由於太太行動不便，昨晚有檢測人員上門採集樣本，認為安排妥當。他稱部份區民於清晨4時已收到陰性結果證明，自己則於早上約7時半收到，但不認為封區導致麻煩，指檢測後令全大廈安心。

郭先生是林先生朋友，留宿一晚後今早離開。他指自己住紅磡區，但並非「出事」範圍內，因知道百樂大廈並無出現個案，昨晚才安心到訪，豈料遇上封區。他同樣於今早約7時半才收到陰性結果證明，隨即離開大廈。

約50戶未有應門 7人違強檢令

政府表示，封鎖佐敦期間派員到訪約150戶，約50戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部份單位是空置，但政府並沒有有關方面詳細資料，會採取措施跟進。

當局在上午7時半解封後進行執法行動，確診區內所有人士是否已接受強制檢測，行動於上午約11時半完結，並向7人發出強制檢測令。

當局稱，原本目標在上午約7時完成強制檢測，但由於超過300名居民接受檢測後，當中有一宗不確定性的個案，需要由衞生防護中心作進一步跟進，所以在上午約7時半才能讓市民離開，有關個案現正待衞生防護中心安排入院。政府亦希望沒有應門的40多戶居民，在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查.

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