民主派總辭立法會後，建制派一再修改《議事規則》，被指是「自閹」。立法會議事規則委員會今開會，通過自由黨主席張宇人提出有關《內務守則》的修訂，將爭取內務委員會通過。其他建議包括大會禁止要求點人數、改由主席在表決時傳召議員、委員會人數設限則留待獲取外間法律意見，以及參考外國經驗再處理。獨立建制派、議規會主席謝偉俊表明，有關修訂仍維持以今屆會期結束前通過為目標。

在民主派全面退出議會後，建制派多個政黨大包圍就《議事規則》、《內務守則》和《財委會會議程序》提出多項修訂，立法會議事規則委員會下午舉行閉門會議討論，主席謝偉俊會後表示，由張宇人提出有關《內務守則》的技術性修訂較「成熟」，將會進一步爭取內會通過建議。

據了解，張宇人提出多項有關《內務守則》的修訂，包括訂明需有不少於3名議員在內會舉手示意要求成立法案委員會、限制內會特別會議動議議案需在會議日期前兩天提出，內會例會上不准動議議案等。

擬改議規禁點人數 謝偉俊索外間法律意見

建制派提出限制議員在議案發言時間、刪走《議事規則》中議員可以在不足法定人數時要求主席點人數規定，改為只有主席表決時發現法定人數不足，才可響鐘15分鐘召回議員，以及建議限制事務委員會和法案委員人數不多於15人等。謝偉俊形容這些建議影響較深遠，委員會會就點人數、委員會人數上限問題，索取外間法律意見，及參考其他國家國會做法後再作討論，議事規則委員會將加開會議。

謝指，《基本法》規定要會議法定人數為35人，委員會須研究平衡議會有效運作，亦不違反《基本法》的做法，如點人數過程中善用時間繼續辯論等。被問到現時立法會主席已會就議案劃線限時辯論，為何仍要修改相關議事規則。謝回應指，以往主席酌情處理，「承受不必要壓力」。至於建議財委會取消議員可提出臨時動議的條文，謝透露，個別委員就執行上有不同意見。

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