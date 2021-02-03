藝人周星馳與舊愛于文鳳就投資物業「天比高」及大埔比華利山豪宅等利潤分紅興訟，涉款逾8,000萬元，高等法院去年聖誕前夕裁定周星馳勝訴，同時下令于文鳳須向付周星馳支付訟費。法庭今再頒下判詞，就其中一些細節作調整，指周星馳一方因太遲才決定不質疑于文鳳一方有關天比高12號屋物業估值的專家證供，故裁定于文鳳毋須支付周該部份訟費。

與訟雙方去年12月23日判決後，分別就訟費細節向法庭作出申請。法官高浩文在今日頒下的判詞中指，于文鳳一方早前曾要求將涉案電郵內容納入新證據，法庭最初拒絕，但後來因應于文鳳庭上證供而決定批准。法官認同于一方的要求，就此電郵內容不作訟費命令。

至於在天比高物業估值的專家證人，于文鳳確實早有預備，但周一方在審訊進入第9天才決定不質疑專家估值，法官認為周太遲決定讓步，故周本身的物業估價專家成本應由他自己支付，于毋須負責。

不過，就周星馳沒有傳召包括其母在內的數名證人，法官認為周事前為證人預備證人供詞，實有必要，故于須支付此方面費用。

【案件編號：HCA1584/12、HCA1243/17】

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