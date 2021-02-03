建制派繼續狙擊香港電台，民建聯陳恒鑌今天在立法會就港台節目質素及管治等提出書面質詢，商務及經濟發展局局長邱騰華回應時指，為檢討港台的管治及管理而成立的專責小組去年7月15日展開工作，檢討工作預計約6個月完成，小組屆時會向商經局提交報告。對於陳問及港台會否脫離政府架構並轉為私營機構，邱騰華指，政府現無計劃將港台私營化，但會繼續改善港台的管治及管理以更全面貫徹符合《香港電台約章》對港台的要求。

稱港台接連被裁定違反守則「性質嚴重」

邱騰華並指，2019至2020年及2020至2021年1月兩個年度，通訊局共裁定7個有關港台節目的投訴個案成立，其中1個個案被嚴重警告、另有3個警告、2個強烈勸諭及1個不作出懲處的個案。該局認為港台作為公共廣播機構，接連被裁定違反多項守則條文的事件「性質嚴重」，故已要求港台全面檢討其節目編輯和製作的機制，以確保同類錯誤不會再發生。

陳恒鑌引市民指一節目內容偏頗 商經局稱未收到投訴

陳恒鑌在書面質詢又聲稱有市民向他反映，港台前年播出的自製電視紀錄片《中國式‧是咁的 - 肯尼亞篇》「內容偏頗，可能違反《香港電台約章》」，邱騰華今日回應指，通訊局至今並未就上述節目收到投訴，又指通訊局若接獲相關節目的投訴，會按既定程序處理。

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