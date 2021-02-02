不少人移英會想起倫敦，但面對租金與劏房，不免行人止步。如工作留在倫敦，舉家住在城外的肯特郡（Kent），也是另一選擇。在當區讀書約五年的Merrick對肯特郡情有獨鍾，盛讚治安、教養、學校、環境俱佳，房屋內部亦寬敞得多。

勤學英文 歧視消失

Merrick於肯特郡在讀五年，曾寄住當地家庭，對區內生活瞭如指掌，最喜愛的是幽靜與治安良好，背離城市繁華，尤其他不習慣香港那種嘈雜聲。

「Kent治安特別好，去過倫敦嘅都知道！」他歸因在肯特郡多是傳統白人社區，普遍富裕、淳樸而有教養，「無人喺街亂叫！」他用上「好多敵意」來形容倫敦，例如在街上拍照會被人責問。賺倫敦的錢，住肯特郡的屋，是不少肯特郡人的生活模式。

「喺Kent住一定要有車，住town要有車！」不計由肯特郡入倫敦車程約一小時，肯特郡本身近郊野，只有數間大型超市立足，Merrick指不少居民逢周末才一家人到鎮上買一周糧食與用品。另外亦可到Ashford、Bluewater等商場，由肯特郡駕車需時約30分鐘，類似倫敦著名購物中心Westfield，「可以消磨成日。」他提到，日常用品亦可經網購買到，但日常使費與倫敦相若。

為人父母，最緊張是學校。Merrick認為肯特郡好學校不少，但提醒鄰近好學校的樓價亦會偏貴。不過，隨着倫敦區發展擴大，他看到肯特郡各方面「越來越似倫敦」，當區樓價亦正逐步趕上倫敦。說到底，他勸喻不要急於定居，可先感受治安才決定落腳處。

問到在肯特郡生存的竅門，Merrick認為要融入當地文化，盡自己責任，「例如過咗時間唔好放煙花，要尊重、體諒人。」他憶述最初讀書境況，「英國人嘅歧視係好內在嘅……一開始英文好差，第一年遇到少少歧視。」後來他英文逐漸進步，又肯融入英國，便問題不大。