教育局今日（3日）宣佈，放寬農曆新年假期後的面授課程安排，全港幼稚園及中小學，包括特殊學校、提供非本地課程學校和補習學校，可在新年假後，按校本需要安排更多學生回校，增加至不多於全校人數三分一為限，上課時間以半天為限。如學校需要全校恢復半天面授課堂，所有教職員須每兩周檢測一次，並在全校復課前14天內完成檢測，並向教育局申請。

政府早前宣佈全港幼稚園和中小學繼續暫停面授課堂和校內活動，直至學校農曆新年假期，同時容許中小學按校本需要，安排少量學生回校，以不多於全校人數六分一為限。

教育局指，明白學校和家長希望學生有更多面授課堂的時間，不會因為持續抗疫而失去學習機會，阻礙社交及身心發展。經考慮疫情最新發展、衞生專家的意見及學校的準備情況，決定於農曆新年假期後放寛面授課程安排。

局方提醒，學校未恢復面授課堂和校內活動前，應彈性運用不同的教學模式教學，讓學生持續在家學習。其間，學校須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢、照顧已回校的學生，並確保做足防疫措施，校園環境清潔衞生。

局方又指，如學童有任何身體不適，即使症狀非常輕微，亦不應回校及應盡快向醫生求診，以及早獲得適切診斷和治療。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！