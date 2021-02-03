在反送中運動中一度成為戰場的香港中文大學，去年11月畢業生校內遊行被指違《國安法》後，學生近月與保安衝突，多人被捕及遭校方處分。參選新一屆中大學生會的內閣「朔夜」早前發表參選宣言及接受訪問，對校方的打壓感到心痛和可悲，但相信港人仍會繼續奮鬥。

中大今日發聲明，指對內閣參選宣言等提及涉及大學的失實指控及有可能違法的言論，表示強烈反對。中大校董會主席梁乃鵬及校長段崇智聯同所有9間書院及學院院長亦發表聯合公開信，強調校方絕不容忍任何違反大學規則、破壞校園秩序和聲譽及任何暴力和違法行為，即使事件只屬一小撮成員的行為亦必嚴正處理，任何人因此受到執法部門跟進，大學不能袒護他們，必須配合調查工作。《蘋果》向內閣成員查詢，他們稱稍後發聲明回應。

有關公開信提到，近月中大校園發生數宗違反校規及涉嫌違法的事件，他們作為管理者，絕不容忍任何違反大學規則、破壞校園秩序及大學聲譽，及任何形式的暴力和違法行為，強調即使事件屬一小撮成員行為亦必嚴正處理，按既定程序處分。信中亦稱大學並非法外之地，任何人因其違法行為而受到執法部門跟進，大學不能袒護他們，必須配合調查工作。

信中亦提到，2019年香港因深層次矛盾引發起風波，社會人士看法不一，而校園不幸成為角力場所。對於近月再次發生違規及違法事件及有學生被捕，他們感到極度痛心；又稱對於校內外人士為表達政見而強加於大學的污名，摧毀學校聲譽，亦予以強烈譴責。信中重申對於校內一小撮成員採取激進甚至違法行為，不論背後訴求及目的，亦不能作為辯解理由，必須承擔後果。大學管理團隊有責任保護整體員生的安全和利益，對任何違法行為採取零容忍政策。

發聲明斥候選內閣發表或違法的言論

中大同時亦發表聲明，直指中大學生會幹事會候選內閣最近發表的參選宣言及訪問中，發表涉及對大學失實的指控及有可能違法的言論，表示強烈反對。聲明稱，對校園內發生違法及違規事件，必定嚴肅處理，並配合執法部門工作，又稱保安處理違法事件時，有需要時尋求執法部門協助，屬職責範圍，濫權的說法毫無根據。聲明重申大學不會容許校園出現危害國家安全之事，亦有權對鼓吹違法言論及行動的員生作出嚴厲處分，包括終止有關員生或組織的職務。

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