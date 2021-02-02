【本報訊】星島新聞集團（1105）放盤逾一年，昨日終落實由內房佳兆業集團（1638）主席郭英成的女兒郭曉亭，以3.7億元購入28%股權，晉身大股東；現主席何柱國股權降至3.37%。由27歲的內地富二代入主有83年歷史的星島，員工料管理層將有變動；星島「染紅」後編採方針料維持親中。

據權益披露顯示，何柱國1月28日在場外以每股1.5元，較停牌前0.91元溢價64.8%，出售約2.46億股，套現3.7億元，持股量由31.37%降至3.37%。

接手的是年僅27歲的佳兆業集團主席兼執行董事郭英成女兒郭曉亭，她上周四買入價及股數與何柱國賣出的一致，在星島的持股量由0%升至28%，成為最大單一股東，正停牌的星島暫未就股權變動發出通告。

「搵黎智英分享愛國理念」

本報致電何柱國問及賣盤原因，他否認會從政，並「無厘頭」指賣盤後便有時間找壹傳媒創辦人黎智英「分享愛國理念」。問有否持有美國國籍，他反問：「你又知我有？」對於會否另起爐灶辦報，他未正面回應。至於遭「細劉」劉鑾鴻追討1.5億元一事，他說：「唔關你事。」

《星島日報》總編輯兼行政總裁黎廷瑤表示，對星島賣盤沒有回應，並着記者留意公司最新資訊。星島員工對消息反應平靜，指難期望公司立場有任何轉變，但感嘆何柱國在公司罵人的場面未必再容易見到。

星島2020年上半年蝕6,130萬元，集團業務包括《星島日報》、《頭條日報》、《東周刊》、《英文虎報》等，亦間接持有30%《巴士的報》。出版新聞媒體外，星島另經營求職雜誌《JobMarket求職廣場》等。據集團2019年年報，《頭條日報》平均每日讀者上百萬，其他媒體則未有公佈讀者人數，僅透露讀者人數上升。

市傳值10億 交易拖逾一年

有傳撮合今次賣盤的是港鐵前主席馬時亨，他於康宏（1019）爭奪戰中代表佳兆業一方，又與何柱國相熟，惟馬時亨回應本報指「傳言不確」。

市場人士認為，早前曾傳出星島價值逾10億，故今次屬大平賣。何柱國早於2019年11月已計畫賣盤，但是拖了一年多才成事，其間何柱國曾大幅減持17%，套現2.25億元，市場指其急於撲水。

事實上，去年12月，與何柱國份屬友好的「細劉」劉鑾鴻曾入稟高等法院，指去年11月欲兌現何柱國提供的1.5億元支票時彈票，稱何一直未有支付該筆款項，最後決定入稟追數。現時何柱國持有灣仔堅尼地道金鑾閣14樓A室，於2006年以795萬元買入。家族成員則持有山頂白加道27號Altadena 數個單位。

回顧何柱國入主星島近20年，做得較出色是2005年創刊的免費報《頭條日報》，初期印刷量約40萬份，2014年《頭條》印刷量提升至100萬份；而最新的印刷量已降至82萬份。20年間只有4年蝕錢，虧損總和約4億元；賺錢的16年平均年賺約1億元；不過近年盈利則每下愈況，由2014年賺1.14億元，至2018年盈利縮減至逾2,000萬；去年更轉盈為虧，要蝕超過2,000萬元。