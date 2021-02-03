武漢肺炎疫情持續逾一年，政府只着力收緊本地本地防疫規定、封區檢測等，惟拒絕全面封關，繼續實施「回港易」等免檢疫措施。運房局局長陳帆回應議員提問時稱，一直與內地及澳門政府溝通，只要疫情受控，感染個案接近低雙位數，或低單位數時，則有望通關。他表示，考慮安排跨境司機優先接種疫苗，並稱大多市民願意接種疫苗也有助通關。

陳帆表示，一直有就通關事宜，與內地及澳門政府溝通。他表示，只要疫情受控，即使未達到零確診個案，也能通關，「香港感染數目接近低雙位數，甚或低單位數時，（通關）係指日可待。」他指出，市民願意保持社交距離，令疫情受控，而疫苗接種計劃開始後，如有大部份市民願意接種，也有助三地恢復通關。

他透露，在疫苗接種計劃方面，政府亦會考慮安排跨境司機等跨境運輸業從業員優先接種疫苗，被問到會否容許跨境司機於內地接種中國製的疫苗，以豁免現時每日檢測，他則指，全球疫苗供應緊張，一劑疫苗難求，自言曾與內地部門溝通，惟不便交代雙方溝通內容，僅稱努力考慮及跟進所有可行方案。

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