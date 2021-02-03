民主黨前主席胡志偉早前因為冇呈交BNO護照，被指違反保釋條件遭取消保釋，要還押至本月8日再上庭應訊後，一班佢服務多年嘅黃大仙瓊富選區街坊，早前特別去信關心佢。志偉收到街坊信件後，上月28日即回信，話對於街坊送上嘅祝福感到「由心的感動」。

港人的加油 讓他無悔今生

志偉喺佢Facebook專頁上載嘅呢封回信中，話瓊富一直係佢情緒低落時嘅充電站，過去幫佢渡過唔少政治同工作壓力，佢同好多瓊富街坊，唔經唔覺已經識咗25年以上，「你們看著我落區為大家工作，看著我成家立室，看著我肩負重大的政治擔子。儘管我每一個決定和工作未必盡如人意，但總是由初心出發，為市民的自由，為高度自治，為履行責任為民發聲」。

志偉又話，香港人嘅一聲加油、一句保重、一個簽名，都代表住大家對佢嘅信任同支持，令佢無悔今生，「大家放心，我會好好的鍛煉身體，保持心境，面對逆境，更積極的裝備自己」。佢又話，非常幸運有莫嘉嫻接任我喺區議會嘅工作，令到佢雖然再沒有任何公職，但聯繫長存，並喺信末寄語：「香港人加油，瓊富人加油！」

想寫信為志偉送上鼓勵和祝福嘅朋友，可以將信件交到民主黨九龍東各區議員辦事處，又或者將信件寄到黃大仙雙鳳街16號1樓鄧惠強區議員辦事處，民主黨會確保信件符合懲教署要求後，轉寄畀志偉。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！