武漢肺炎疫情持續逾一年，各行各業大受打擊，最新失業率攀升6.6%，創16年新高。政府斥資逾800億公帑推行「保就業」計劃，被斥只向僱主發放資助，僱員零保障。勞福局局長羅致光回應立法會議員就設立失業援助金提問時稱，已有多個措施助失業人士，另設臨時失業援助金會與現行措施重叠。職工盟總幹事蒙兆達批評其說法只是找藉口，坦言即使放寬綜援申請資格，仍有不少工人被拒批申請，促政府盡快設立失業援助金，以協助他們渡過難關。

指臨時失業金非短期可結束

羅致光表示，設臨時失業援助金，只會與現行措施重叠，甚至變成長期計劃，「根據過往經驗，臨時性質嘅失業援助金，係咪可以短期內結束都係不容樂觀」。

面對議員多次提問，羅更稱：「喺呢個議會，我已答咗無數次，說話接近重複，我唔希望俾人批評我係錄音機，重複政府嘅立場。」

只肯搞「保就業」 蒙兆達斥政府大細超

職工盟總幹事蒙兆達表示，羅致光的說法只是尋找藉口拒設失業援助金，坦言不少防疫基金的措施也是臨時性，「如果你咁驚所有措施會變長期，點解你又去搞『保就業』益老闆？依家照顧基層員工嘅失業援助，你又以呢個理由去推搪，擺明係大細超」。

他指出，工會曾接到不少個案，即使放寬失業綜援申請資格，失業工人或都未能符合申請資格，而且綜援制度多掣肘，令人卻步。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！