前年10月1日示威者「遍地開花」，多區有示威活動，其中9名男女被指當日在黃大仙非法集結，案件今日在西九龍裁判法院續審。辯方質疑，涉嫌與同袍「夾口供」的警員所供稱的示威者位置及堵路範圍均與片段顯示不符，質問：「何解你要虛構不存在嘅嘢呢？」警員回應稱只因磚頭太細而且鐵欄貼在地下，才令鏡頭未能清楚拍攝現場實況。而另一名被指夾口供的警員承認，兩人落口供的時間及地點均一樣，並且隸屬同一組別，辦公室位處同一樓層，並由同一個督察帶領。

昨日被質疑與同袍「夾口供」、拘捕本案第一及第二被告的偵緝警員11622羅浩星繼續作供，自言當日便裝執勤。他於盤問下稱，當他推進至嗇色園社區服務中心外，看到消防局外有200人聚集，「成條鳳德道都有大量雜物」，路旁的欄杆被人惡意拆出堵路，並有大量磚頭、垃圾及小巴站牌等分散在地面。羅並在庭上於地圖標示人群、堵路物品及他當時身處位置。

辯方播放當日警方拍攝片段，指片段顯示警方在嗇色園外時，警方前方百多米已無人，看不到有200人聚集，亦見不到地面有警員所指的雜物，「條片大家都睇到嘞，已經不容爭辯。我想問嘅係，何解你要虛構不存在嘅嘢呢？」

羅堅稱自己沒有虛構情節，強調片段有顯示黑衣人，亦有雜物在路上。辯方要求他在片段中指出他所指的磚頭或鐵欄，羅卻稱「磚頭太細，鏡頭可能影得唔清楚咗」。辯方大狀不滿謂：「除非磚頭係沙粒咁細啫。」至於鐵欄位置，羅則稱「影唔到囉，鐵欄貼喺地下嘛」。

大狀又向他指出，當時人群遠在沙田坳道，並非在他所指的「消防局外」，亦與他在地圖上所標示的位置不符。羅解釋「大槪係呢個位置」，並指「我哋做嘢，都係叫佢哋消防局外」。大狀質疑他虛構情節謂：「點解片上係冇咁嘅事嘅呢？」羅沉默良久，答：「我都係根據返當時嘅嘢記錄。」

被問到看見示威者後警方有何行動？ 警員答：叫囂、掟雜物

另外，拘捕本案第五被告的警員13123鄭浩權作供時，被問到警方見到示威者後有何行動。鄭一度誤解問題，回應稱「叫囂、掟雜物」，公眾席傳出竊笑聲。其後他更正答案，回應謂「設立防線」，並指示威者四散，向消防局方向後退。

鄭與同袍其後轉入盈鳳里，當行至新光中心時，突然看見一班大部份穿著黑衫黑褲、有裝備的人，從龍翔道反方向朝鳳德道跑。當中一名黑衫黑褲、黑口罩及戴太陽眼鏡的男子，手持長遮在他面前跑過，故上前截停該男子。控方指該男正是本案第五被告許忻陽（25歲）。

辯方亦就口供事宜盤問。鄭稱寫口供時沒有與警員11622羅浩星討論，亦否認兩人部份證供互相抄襲。

大狀指出，兩人記錄整個警方推進過程的段落「完美地一樣」 。鄭同意，但否認兩人抄寫口供，強調「我冇睇過佢份口供」。惟他確認他與11622寫口供的日期、時間、地點均一模一樣，同樣於10月3日晚上10時在警察學院交口供。他並承認與11622當日一同當值刑事應變大隊，與他亦同屬黃大仙警署反三合會行動組，並由同一個督察帶領。兩人辦公室同層，只是不同房。聆訊明續。

七男兩女被控非法集結罪，控罪指工程師高子晉（25歲）、學生甄健輝（22歲）、公關許忻陽（25歲）、私人女護士李咏梅（29歲）、女教學助理羅妙霏（24歲）、學生林坤煒（22歲）、學生鍾孝庭（19歲）、15歲男學生以14歲男學生，於10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他不知名人士參與非法集結。案件由裁判官黃士翔審理，兩名未成年學生獲法庭頒令，任何人不得披露其身份及資料。

【案件編號：WKCC3817/19】

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