衞生署傍晚宣佈，同意「百草堂（香港）中草藥製造商有限公司」回收一批旗下由內地進口的中成藥「源興堂」烏雞白鳳丸，因該批准的樣本被發現水銀含量，超出中成藥註冊標準上限75%。衞生署會徵詢律政司是否檢控售賣的人，並考慮採取紀律行動。

涉事的「源興堂」烏雞白鳳丸註冊編號為「HKP-02994」，百草堂為其註冊持有人，涉及有問題的批次編號為「02994181227」。署方稱，他們化驗有關中成藥樣本後，結果顯示其水銀含量超出香港中醫藥管理委員會制定的中成藥註冊標準，為標準上限約1.75倍，遂收回該批次白鳳丸。

根據產品標籤描述，此藥可用於氣血不足、身體瘦弱、腰膝痠痛及煩躁失眠；初步調查發現，百草堂從內地進口有關藥物後於香港進行包裝及銷售。署方稱長期攝入水銀可引致神經系統和腎臟受損，但至今未接獲產品的不良反應報告，將繼續調查事件。

百草堂已設立熱線（2614 3466）供市民查詢，市民亦可將該中成藥送交觀塘友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。根據《公眾衞生及市政條例》第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高可罰款1萬元和監禁3個月。衞生署稱待調查完成後，會就檢控事宜徵詢律政司意見，亦會將個案轉介管委會考慮採取紀律行動。

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