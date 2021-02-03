城規會上月公佈大嶼山的四張《發展審批地區草圖》，涵蓋沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣、貝澳坳以及梅窩北。綠色力量於該4個範圍錄得52種蜻蜓及豆娘，佔全香港蜻蜓目物種40%，期望當局將部份地區列為「自然保育區」。

綠色力量2012年起定期於大嶼山進行蜻蜓調查，最新結果顯示，沙螺灣錄得廣東彎尾春蜓，該物種只在南中國有記錄；沙螺灣及䃟頭均錄得只在南中國及越南有記錄的黃頸原扁蟌；梅窩北部則錄得海灣爪蜻及海南環尾春蜓，兩者在香港皆不常見。綠色力量亦分別在深屈及貝澳坳錄得細腰長尾蜓及日本長尾蜓，牠們均被列為本地關注物種。

草圖涵蓋區域內蜻蜓多樣性高

綠色力量助理教育及保育經理袁欣鈴表示，蜻蜓及豆娘是「環境指標」，牠們需生長於水質良好的環境，部份成蟲則需棲息於成熟的樹林生境。袁欣鈴稱，4張草圖涵蓋區域面積不大，但蜻蜓多樣性頗高，加上不少為特別物種，顯示這些區域生態價值良好，應獲充分保護。

袁欣鈴表示，四個發展範圍面積共約509.77公頃，當中502.11公頃暫劃為「非指定用途」， 不足以保護該處自然環境。她促請城規會草擬《分區規劃大綱草圖》時，將草圖上的溪流、沼澤及其周邊約30米範圍，以及風水林及成熟樹林等區域，列為「自然保育區」 ，嚴格限制該處土地發展用途，以免破壞生態環境。

袁欣鈴又提到，該範圍的環境一直受到破壞和污染，例如貝澳濕地長期受土地平整及非法傾倒廢料活動蠶食，去年起沙螺灣亦多次有人擴闊道路及破壞植被，希望當局在該處加強巡邏及執法。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！