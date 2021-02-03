去年2月和3月全港出現口罩荒，海關到多間店舖「放蛇」購買口罩，發現部份貨品不合規格。其中數宗口罩含菌量超標案件今在東區法院提堂，部份被告商戶即日認罪。裁判官強調，醫療和抗疫物品並非一般商品，商戶應確保符合安全標準，否則使用效果隨時適得其反；鑑於被告初犯，口罩亦沒驗出含致命細菌，被評為低風險，判處罰款4,000元至6,000元不等。

各被告涉違反《消費品安全條例》，商戶公司被控供應、製造或輸入不安全消費品罪，負責人則被控供應不安全消費品罪。首次定罪最可判罰款10萬元及監禁1年。

其中一案認罪被告是經營信安中西大藥房的隆豐集團有限公司以及董事吳偉傑。海關去年2月16日到灣仔新春園大廈的藥房地舖，以1,140元購入3盒口罩，驗出含菌量超標11.5倍，但不含大腸桿菌或3種致命細菌，只屬低風險。吳偉傑求情時指當時口罩短缺，他從附近商店購入涉案口罩轉售，忽略了安全。

售價每盒150元至380元不等

海關同日到灣仔恆安大廈的華城大藥房「放蛇」，以840元購入3盒口罩，驗出含菌量超標5倍，但同屬低風險。華城藥房有限公司及董事嚴崇浩認罪，與吳偉傑和隆豐集團一案一樣，公司和負責人各被罰款6,000元。

另有案情更輕的個案。洪記批發有限公司於北角馬寶道營業，去年3月10日供應的口罩含菌量超標0.2倍，風險非常低，公司和負責人洪子乾各被罰款4,000元。

另一被告梁偉明在北角春秧街擺檔賣行李箱和袋子，其口罩含菌量超標0.15倍，求情稱當時口罩短缺，有印尼朋友以每盒120元賣口罩給他，他以150元轉售，幫助顧客。裁判官表示並非說他謀取暴利，只是應向有信譽的大廠商或供應商取貨，以確保符合標準，同樣判罰4,000元。

【案件編號：ESCC240-246/21、ESS715-718/21】

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